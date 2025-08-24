Cel mai mare plan de reducere a impozitelor din ultimii ani va stimula cererea de automobile. Administrația prim-ministrului Narendra Modi a dezvăluit în weekend planurile pentru cea mai mare revizuire fiscală din 2017 încoace, companiile de consum, auto și de asigurări urmând să beneficieze cel mai mult atunci când prețurile produselor vor scădea, începând cu octombrie, odată ce reforma va fi aprobată, scrie Reuters.

Guvernul federal a sugerat reducerea TVA pentru mașinile mici pe benzină și motorină la 18%, de la 28% în prezent, a declarat sursa citată.

Taxa de consum pentru primele de asigurare de sănătate și viață ar putea fi, de asemenea, redusă la 5% sau chiar zero, de la 18% în prezent, a precizat aceeași sursă.

Acțiunile Maruti Suzuki (MRTI.NS), cel mai mare vânzător de mașini mici pe benzină din India, au crescut cu aproape 9%, luni, conducând o creștere a acțiunilor auto care a contribuit la creșterea indicelui de referință Nifty din India cu 1,3%.

Acțiunile altor producători auto, cum ar fi Mahindra & Mahindra, precum și ale producătorilor de motociclete, cum ar fi Hero MotoCorp, și Bajaj Auto, care vor beneficia, de asemenea, de reduceri de taxe, au crescut cu 2%-4%. Acțiunile companiilor de asigurări au crescut cu până la 2%-5% înainte de a înregistra unele câștiguri.

Reducerile de impozite plănuite de Modi vor afecta veniturile guvernamentale, dar sunt lăudate de companii și experți politici, care spun că vor consolida imaginea premierului indian în războiul comercial cu Washingtonul.

Președintele Maruti, R.C. Bhargava, a declarat că este o „reformă uriașă”.

„Cu mai multă accesibilitate, mai mulți oameni vor intra în sistemul de achiziții”, a spus Bhargava, care a refuzat să comenteze reducerile de impozite propuse pentru mașinile mici, până când nu vor fi publicate detaliile. „Această reducere a TVA-ului va crește competitivitatea produselor indiene, iar deschiderea frontierelor comerciale va aduce concurența necesară. Concurența, combinată cu capacitatea de a produce și vinde la prețuri mai mici, duce la cea mai bună eficiență”, a adăugat el.

Oficialii guvernului federal au declarat că guvernul de la New Delhi a propus două rate de impozitare – 5% și 18% – în cadrul structurii reorganizate. Cea mai mare cotă de 28% va fi eliminată.

Noua propunere va impune o taxă de 40% pentru 5-7 „bunuri păcătoase”, cum ar fi produsele din tutun și articolele de lux.

Anunțul nu va intra în vigoare până când Consiliul GST, care este prezidat de ministrul de Finanțe și are reprezentanți din toate statele, nu va da undă verde.

Vânzările mașinilor mici, definite drept cele cu o capacitate cilindrică sub 1200 cmc pentru vehiculele pe benzină și 1500 cmc pentru cele diesel și care nu depășesc 4 metri lungime, au încetinit în ultimii ani, pe măsură ce cumpărătorii au trecut la SUV-uri mai mari.

Mașinile mici au reprezentat o treime din cele 4,3 milioane de vehicule de pasageri vândute pe a treia cea mai mare piață auto din lume în anul fiscal trecut, în scădere de la aproape 50% înainte de COVID, au arătat datele din industrie.

Segmentul reprezintă jumătate din totalul mașinilor vândute de Maruti, deținută majoritar de compania japoneză Suzuki Motor, a cărei cotă de piață a scăzut la aproximativ 40% de la peste 50% în ultimii cinci ani, pe măsură ce vânzările modelelor sale Alto, Dzire și Wagon-R au scăzut.

Mașinile cu o capacitate cilindrică mai mare, care în prezent atrag o taxă pe bunuri și servicii de 28% și o taxă suplimentară de până la 22%, ar putea intra sub incidența unei noi cote speciale de 40%, a declarat sursa.