Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România a realizat un studiu privind calitatea crenvurștilor comercializați în marile supermarketuri, parte a Campaniei Naționale „Hrană sănătoasă – o investiție pe termen lung în sănătatea noastră”.

Analiza a vizat 43 de tipuri de crenvurști și a scos la iveală faptul că unele produse conțin ingrediente surprinzătoare și numeroși aditivi. De exemplu, crenvurștul cu carne de pasăre separată mecanic, vândut cu 16,29 lei/kg, include 10 E-uri, apă, piele de pasăre, amidon, fibre vegetale și proteină de porc.

Studiul arată că proporția cărnii variază semnificativ între produse:

Piept de pui: 23–80%

Carne de pui: 13–88%

Carne de porc: 17–93%

Carne de vită: 8–79%

Carne de curcan: 4–96%

Piept de curcan: 53%

Carne separată mecanic: 50–79%

Totodată, la 7% dintre produse nu este menționată cantitatea de carne, iar la 26% s-a folosit carne separată mecanic. În plus, condimentele sunt adesea trecute generic, ceea ce poate fi problematic pentru persoanele cu alergii alimentare.

Printre produsele cu cel mai mare conținut de carne și cei mai puțini aditivi, considerate opțiuni mai sănătoase, se numără:

Pikok (Polonia): 93% carne de pulpă de porc, fără aditivi

93% carne de pulpă de porc, fără aditivi Golfera (Italia): 88% carne de pui, 2 aditivi

88% carne de pui, 2 aditivi AIA (Italia): 88% carne de curcan și pui, 5 aditivi

88% carne de curcan și pui, 5 aditivi Dulano (Germania): 87% carne de porc, 2 aditivi

87% carne de porc, 2 aditivi Aldis (România): 87% carne (60% piept de pui, 27% carne de lucru), 3 aditivi

La rândul său, jurnalistul Dragoș Pătraru a realizat o investigație asupra diferitelor branduri, analizând lista de ingrediente și proporția de carne din produse. Rezultatele sunt alarmante: majoritatea crenvurștilor au un conținut scăzut de carne de calitate, reducând valoarea nutrițională și cantitatea reală de proteine. Exemple din analiza sa includ: