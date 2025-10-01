Impactul războiului comercial asupra creșterii economice și inflației în cele 20 de țări din zona euro a fost de asemenea redus datorită aprecierei monedei euro și finalizării unui acord comercial care a plafonat taxele vamale la 15%, eliminând incertitudinile care ar fi putut amâna sau perturba investițiile companiilor.

Estimările inițiale privind efectele taxelor vamale americane asupra economiei zonei euro au sugerat un șoc major, însă unele dintre acestea nu s-au confirmat. Impactul asupra inflației a fost redus, iar efectele asupra creșterii economice au fost moderate, datorită măsurilor de stimulare a creșterii adoptate de guvernele europene, potrivit explicațiilor oferite de preşedintele BCE, Christine Lagarde.

În aceste condiții, politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE) a fost considerată adecvată, iar instituția nu și-a luat angajamente referitoare la deciziile viitoare privind dobânda. La reuniunea de politică monetară de luna trecută, BCE a menținut dobânzile nemodificate, în conformitate cu previziunile, fără a oferi indicii privind evoluția viitoare a politicii monetare.

„În urmă cu un an am estimat că taxele vamale americane vor provoca economiei zonei euro un şoc major. Unele din aceste estimări încă nu au fost confirmate”, a afirmat Lagarde la o conferinţă în Helsinki, Finlanda.

„Consiliul guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană este decis să se asigure că inflaţia se va stabiliza la ţinta sa de 2% pe termen mediu și a stabilit că rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,00%, 2,15% şi, respectiv, 2,40%”, a informat BCE.

Următoarea reuniune de politică monetară a BCE este programată pentru 30 octombrie, iar analiștii se așteaptă ca dobânzile să fie menținute.