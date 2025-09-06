Informație importantă pentru românii care locuiesc în Germania. Pentru mulți chiriași din Germania, factura anuală de întreținere a locuinței devine un subiect delicat. În contextul în care piața imobiliară este tensionată și mutările sunt costisitoare, numeroase persoane aleg să evite dispute cu proprietarii. O analiză recentă aduce însă în prim-plan faptul că aceste documente ar trebui privite cu mai multă atenție.

Un studiu realizat de platforma Mineko și citat de publicația WirtschaftsWoche arată că în anii 2023 și 2024 majoritatea facturilor de acest tip au conținut erori.

Concluziile prezentate de Mineko sunt clare și ridică semne de întrebare privind corectitudinea calculelor. Potrivit datelor, 93% dintre documentele analizate s-au dovedit a fi incorecte. Compania oferă un serviciu online prin care chiriașii pot verifica sumele solicitate de proprietari, identificând atât greșeli de formă, cât și erori de calcul.

Până în prezent, platforma a verificat aproape 80.000 de facturi, iar rezultatele arată că diferențele nu sunt minore. În medie, chiriașii au plătit cu 515 euro mai mult decât ar fi trebuit. Cele mai frecvente nereguli au apărut la cheltuielile de încălzire, unde au fost identificate valori nejustificat de mari.

Aceste date confirmă ceea ce organizațiile de profil semnalau de mai mulți ani: lipsa unei verificări atente îi poate costa pe chiriași sume considerabile. Specialiștii subliniază că este esențial ca documentele să fie analizate la timp, indiferent dacă au fost deja achitate.

Legea germană stabilește cu exactitate tipurile de cheltuieli ce pot fi incluse în factura de întreținere. Printre acestea se numără încălzirea, consumul de apă rece și apă caldă, taxele pentru lift, colectarea deșeurilor, curățarea stradală și canalizarea.

În plus, sunt permise costurile pentru servicii de întreținere, cum ar fi administratorul sau portarul, precum și cele pentru antena colectivă sau cablul TV, scriu cei de la Ziarul Românesc.

Lista continuă cu impozitul pe proprietate, iluminatul spațiilor comune, curățarea hornurilor, întreținerea grădinilor, curățenia clădirii și combaterea dăunătorilor. De asemenea, pot fi trecute în factură asigurările de răspundere civilă sau cheltuielile legate de spațiile comune, inclusiv spălătoria sau sauna.

Orice alt tip de cheltuială poate fi solicitat chiriașului doar dacă este menționat explicit în contractul de închiriere. În lipsa unei astfel de precizări, sumele nu sunt datorate. Această regulă reprezintă un punct important de control, pe care chiriașii ar trebui să îl ia în considerare atunci când verifică factura.

Asociațiile care apără interesele chiriașilor au transmis constant sfaturi privind modul de verificare a facturilor. Deutscher Mieterbund atrage atenția asupra cheltuielilor de încălzire, mai ales în cazurile în care acestea cresc semnificativ față de anii anteriori.

Pentru a sprijini verificarea independentă, organizația a colaborat cu platforma co2online la dezvoltarea unui instrument online dedicat.

Potrivit reprezentanților Mieterbund, accesul la documentele originale este un drept pe care fiecare chiriaș îl are.

„Chiriașii au dreptul să vadă documentele originale”, a declarat organizația, subliniind importanța transparenței.

Astfel de recomandări au devenit cu atât mai relevante în condițiile actuale, în care mulți locatari se confruntă cu dificultăți financiare generate de costurile ridicate pentru utilități. O verificare atentă poate preveni cheltuieli suplimentare nejustificate și oferă o bază solidă pentru eventuale contestații.

Legislația oferă chiriașilor posibilitatea de a contesta factura de întreținere chiar și după achitarea acesteia. Termenul prevăzut este de un an, iar procedura trebuie respectată cu strictețe.

Contestația nu se poate face telefonic sau prin e-mail, ci trebuie transmisă în scris. De asemenea, este important ca obiecțiile formulate să fie bine argumentate, iar simpla suspiciune de eroare nu este suficientă. Documentarea atentă și trimiterea unei cereri clare pot reprezenta baza pentru recuperarea sumelor plătite în plus.

În plus, plata este obligatorie doar pentru sumele incluse în contractul de închiriere. Dacă acesta nu conține mențiuni clare referitoare la „cheltuieli de întreținere”, chiriașul nu este obligat să acopere costuri suplimentare. Formulările generale de tip „costuri de operare” pot fi considerate valide doar pentru cheltuielile uzuale.