Conform Codului Rutier, când schimbi banda, trebuie să respecți anumite reguli. Șoferii trebuie să semnalizeze înainte să schimbe direcția, să depășească, să oprească sau să pornească.

Semnalizarea se face cu semnalizatoarele (luminile intermitente) cu cel puțin 50 m în oraș și 100 m în afara orașului. Așadar, dacă vrei să treci de pe o bandă pe alta:

Trebuie să semnalizezi.

Nu poți intra pe banda respectivă decât după ce te asiguri că nu deranjezi pe cei care deja circulă pe ea.

Anul acesta, Senatul a adoptat și regula fermoarului. Aceasta spune că, dacă o bandă este blocată, mașinile de pe banda liberă trebuie să lase pe rând să treacă mașinile de pe banda blocată. De exemplu: dacă banda 1 e blocată și se circulă doar pe banda 2, șoferii de pe ambele benzi trec pe rând, unul câte unul.

Textul adoptat spune că, atunci când o bandă nu poate fi folosită din cauza unui obstacol sau a unei îngustări, șoferii de pe banda adiacentă trebuie să lase alternativ mașinile să se încadreze pe banda liberă.

Atenție! Deocamdată, regula fermoarului nu se aplică decât după ce trece și de votul Camerei Deputaților.

Pe un drum cu 3 sau mai multe benzi, regula principală e că trebuie să acorzi prioritate atunci când schimbi banda. Totuși, dacă doi șoferi vor să intre în aceeași bandă în același timp, doar unul are prioritate. Concret: dacă vrei să intri pe banda liberă dintre doi șoferi, cel din dreapta trebuie să lase pe cel din stânga să treacă.

De exemplu, cine circulă pe banda 3 (cea de la axul drumului) are prioritate să intre pe banda 2 față de cine e pe banda 1. Totuși, ambii trebuie să lase mai întâi să treacă mașinile care deja sunt pe banda 2.

Ordinea de trecere într-o intersecție este aceasta:

semnalele polițistului;

semnalele luminoase și sonore ale mașinilor de urgență (poliție, pompieri, ambulanță);

semaforul;

semnale speciale (de exemplu, la trecerea de cale ferată);

indicatoarele rutiere;

marcajele de pe șosea;

regulile generale de circulație (de exemplu, vehiculele din sensul giratoriu au prioritate).

Ce înseamnă asta în practică?