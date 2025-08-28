O purtătoare de cuvânt PayPal a confirmat că o întrerupere temporară a serviciului a afectat anumite tranzacții de la partenerii bancari și potențial clienții acestora, iar problema a fost ulterior rezolvată. Potrivit unei surse anonime din sectorul bancar, valoarea plăților oprite de bănci se situează undeva între câteva sute de milioane și câteva miliarde de euro.

PayPal dispune în mod obișnuit de un sistem de securitate care filtrează tentativele de fraudă menite să extragă bani de la bănci. Cu toate acestea, Sueddeutsche Zeitung a raportat că sistemul a fost perturbat parțial sau complet la sfârșitul săptămânii trecute, ceea ce a permis trimiterea unor debitări directe neverificate către bănci.

PayPal a precizat că a identificat rapid cauza și colaborează cu partenerii bancari pentru actualizarea tuturor conturilor, conform informațiilor publicate de Reuters.

În urma incidentului, acțiunile PayPal au scăzut cu 1,9% la deschiderea pieței, ajungând la 68,89 dolari, în timp ce principalele indicii bursiere de pe Wall Street au rămas relativ stabile.

„Am identificat rapid cauza și colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri bancari pentru a ne asigura că toate conturile au fost actualizate”, a declarat un purtător de cuvânt al PayPal, potrivit sursei menționate.

Asociația Băncilor de Economisire și Creditare din Germania, care reprezintă peste 300 de bănci locale și furnizori de servicii financiare, a declarat că debitările neautorizate de la PayPal au avut un impact semnificativ asupra tranzacțiilor de plată la nivel european, în special în Germania.

Aceasta a precizat că tranzacțiile PayPal pentru clienții băncilor Sparkasse funcționau normal de marți dimineață și că autoritățile de supraveghere au fost informate despre incidente.

Autoritatea germană de supraveghere financiară BaFin a confirmat că a fost informată despre situație, dar nu a oferit detalii suplimentare.

De asemenea, un purtător de cuvânt al CSSF, autoritatea de reglementare din Luxemburg, unde se află sediul PayPal Europe, a declarat că nu există perturbări majore în derulare care să necesite intervenția autorității și nu a comentat în mod specific asupra PayPal.