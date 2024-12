Instabilitate legislativă și schimbări fiscale constante pentru IMM-uri în 2024. Care sunt aşteptările pentru 2025

Anul 2024 a adus provocări majore pentru IMM-urile din România, într-un context de instabilitate legislativă și schimbări fiscale frecvente. Antreprenorii se confruntă cu incertitudinea economică, iar lipsa unei digitalizări eficiente și a unei comunicări clare din partea autorităților pun sub semnul întrebării viitorul afacerilor mici și mijlocii, potrivit unei analize Next Up.