BERBEC Duminica aceasta pari să fii ca o ceașcă de espresso dublu: mic, dar exploziv. Parcă vrei să faci de toate, dar dacă nu-ți dozezi energia, ai putea rămâne cu multe începuturi și puține finaluri. Influența planete Marte parcă-ți șoptește să-ți alegi bătăliile cu grijă, chiar și când e vorba doar de cine a spălat vasele. Un proverb spune că „cine râde duminica, plânge luni”, dar tu pari să ai șansa să și râzi astăzi și să fii și productiv mâine. Spre seară, lasă romantismul să-și facă de cap, căci e balsamul tău secret.

TAUR Duminică parcă te simți ca un melc în hamac: liniștit și greu de urnit. Dar e bine, căci și melcii ajung la destinație, doar că mai târziu. Venus se pare că-ți îmblânzește sufletul și te poate îndemna la plăceri simple: un desert bun, o plimbare la soare, un film vechi. Evită locurile întunecate sau oamenii care îți „sting lumina”. Spre seară, un cântec pe care nu l-ai mai ascultat demult îți poate aduce amintiri plăcute.

GEMENI Astăzi pari să fii ca un post de radio care schimbă frecvența din 5 în 5 minute. Mercur îți poate pune mintea la treabă, dar și agitația. Poți trece de la filosofie la bancuri și de la glume la seriozitate fără preaviz. Important e să-ți aduni energia și să o direcționezi într-o singură direcție. Vorbele tale pot vindeca sau pot răni, așa că alege-le cu grijă. Spre seară, o conversație neașteptată îți poate lăsa impresia că ai citit un roman bun.

RAC Duminica ta pare să fie, mai degrabă, despre tihnă și reîncărcare. Ai putea să-ți spui: „mă retrag în cochilie și nu răspund la apeluri”, dar Luna te poate împinge să fii totuși în contact cu ceilalți. Familia și prietenii apropiați pot fi sursa ta de echilibru. Nu te învinovăți dacă alegi să dormi mai mult: odihna e uneori cea mai spirituală formă de recunoștință față de viață. Spre seară, un ceai bun și un film liniștit îți pot aduce pacea.

LEU Soarele, guvernatorul tău, îți luminează duminica și îți dă idei de activități plăcute: de la joacă cu cei mici la un spectacol sau o ieșire în aer liber. Totuși, Saturn îți poate încurca programul cu întârzieri și ajustări. Ia-le cu umor: un rege știe că supușii nu sunt mereu punctuali. Bucură-te de delicatese, culinare sau culturale, și fă din ziua aceasta o mini sărbătoare. Spre seară, îți poate prinde bine o doză de romantism sau de muzică bună.

FECIOARĂ Duminica aceasta pare să fie ca o agendă frumos organizată, dar cu paginile lăsate goale pentru improvizație. S-ar putea să-ți facă bine să ieși din rutină și să descoperi ceva authentic: o plimbare prin sat, un târg, un loc unde oamenii încă salută pe uliță. Saturn îți șoptește să nu uiți că învățătura vine și din experiențe simple. Astăzi poți fi tu ești cel care dă valoare locului unde ajungi, după cum e și vorba din popor, „omul sfințește locul”. Spre seară, binecuvîntarea ta pare să fie să stai potolit, un strop.

BALANŢĂ Astăzi ai putea avea urechea perfectă pentru confesiuni. Prietenii te caută, iar tu ar trebui să știi să asculți și să dai sfaturi elegante. Influența planetei Venus te poate face să te comporți mai diplomatic, dar, totuși, evită subiectele spinoase. Amintirea proverbului „tăcerea e de aur” e sfatul zilei. Tot ce trebuie să faci este să zâmbești, să asculți și să lași lumea să creadă că ai soluții magice. Spre seară, un mic moment artistic: muzică, teatru sau poezie, îți poate încununa ziua.

SCORPION Duminică pari să dramatizezi mai mult decât ar fi cazul. Dacă un prieten întârzie, nu înseamnă că ți-a declarat război. Marte îți inflamează emoțiile, dar îți poate da și curaj să le înfrunți. Canalizează energia spre activități simple: un film, o masă bună, o discuție relaxată. Nu începe proiecte pe care nu le poți duce la capăt, ziua de astăzi pare să fie despre odihnă și detensionare. Spre seară, poți simți că lucrurile se așază singure.

SĂGETĂTOR Pentru tine, duminica poate fi un mix de planuri și visuri. Jupiter îți poate amplifica optimismul, dar și tendința de a-ți lua prea multe angajamente. Pari să ai nevoie de sport, mișcare sau măcar o plimbare cu câinele, dacă nu ai, împrumută unul de la vecin. Cheia zilei pare să fie că ți-ar prinde bine să „arzi” energiile negative alergând după ceva real, nu după idei abstracte. Spre seară, o discuție veselă te poate inspira pentru săptămâna ce vine.

CAPRICORN Astăzi, domeniul emoțional pare să fie favorizat. Poți să lași rigiditatea la o parte și să te bucuri de apropiere. Saturn se pare că te provoacă să fii serios, dar sufletul tău se pare că vrea tandrețe și joacă. Poate fi momentul să faci schimb de promisiuni sau să petreci timp cu oameni care îți oferă momente de bucurie. Arta, muzica, sau un spectacol pot fi surse excelente de relaxare. Spre seară, ar trebui să simți că duminica a avut sens.

VĂRSĂTOR Duminica aceasta pare să fie despre evadare. Mercur îți poate aduce idei noi și dor de aventură. Poți să te comporți mai natural decât de obicei și lumea observă asta. Totuși, fii atent: vulnerabilitatea ta poate fi exploatată de cineva oportunist. Ai grijă la promisiuni și la „prieteni” care cer mai mult decât oferă. Spre seară, un plan original sau o discuție cu un prieten bun te pot face să vezi lumea cu alți ochi.

PEŞTI Duminica aceasta pari să fii ca un artist într-o galerie: plin de inspirație și de dorință de a descoperi frumosul. Influența Lunii îți poate crește nivelul de sensibilitate și te poate împinge să cauți lucruri noi: un târg de vechituri, o librărie, o galerie de artă. Orice gest de explorare s-ar părea că-ți umple sufletul. Spre seară, invitațiile prietenilor pot fi binevenite, dar doar dacă au loc într-un cadru intim și cald. Spiritual, poți să descoperi că iubirea poate fi forma cea mai simplă de rugăciune.