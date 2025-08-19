Rareș Bogdan: România și Republica Moldova, piese vitale în planul de expansiune al Kremlinului
Într-un moment în care harta geopolitică a Europei de Est este redesenată de focul armelor și de presiunea energiilor strategice, europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează că România și Republica Moldova nu sunt simple spectatoare, ci piese centrale pe tabla de șah a Kremlinului.
Într-o analiză tranșantă, liderul PNL atrage atenția că războiul din Ucraina depășește granițele frontului militar, fiind parte a unui plan mai amplu de recâștigare a influenței ruse în fostul spațiu CAER și de extindere a acesteia către Vest. Miza este uriașă: controlul politic asupra unor state-cheie, subminarea solidarității europene și menținerea dependenței energetice de Moscova.
România și Republica Moldova, piese-cheie în strategia Kremlinului
„România și Republica Moldova sunt vitale pentru Putin”, a scris Bogdan, explicând că interesul Rusiei este să atragă politic statele est-europene, transformându-le în pioni capabili să blocheze deciziile Consiliului Uniunii Europene.
Obiectivul final al Kremlinului ar fi eliminarea sancțiunilor și menținerea dependenței energetice a Europei de petrolul și gazul rusesc.
„Fără acest venit, Rusia colapsează”, a adăugat eurodeputatul.
Rareș Bogdan a făcut și o radiografie a relațiilor externe ale Moscovei. Iranul ar fi „aproape de colaps” după atacul asupra Israelului, iar China – iritată de tarifele americane – ar putea să se distanțeze de Kremlin „la cel mai mic semn de slăbiciune a lui Putin”.
Războiul din Ucraina, instrument pentru testarea unității occidentale
Potrivit liberalului, Rusia încearcă să prelungească conflictul pentru a slăbi relevanța estului Uniunii Europene la Bruxelles și pentru a alimenta percepția că Vladimir Putin deține controlul.
„Un agresor cinic nu poate ține întreaga planetă în șah. El trebuie pus la punct”, a afirmat Bogdan.
Totuși, deși armata rusă „poate fi redusă rapid la tăcere de SUA și NATO”, riscul nuclear blochează o intervenție directă.
Într-o notă critică, europarlamentarul a reamintit că anexarea Crimeei, în 2014, a fost posibilă „fără reacție” din partea administrației Obama și cu Uniunea Europeană „mimând stupoarea”.
Mesajul s-a încheiat cu un apel la fermitate și solidaritate în fața amenințărilor rusești.
„Europa are cele mai puternice arme – ideile. Binomul SUA–UE nu poate fi înfrânt. Interesul Rusiei este să-l submineze la fiecare pas. Să nu intrăm în jocul său!”, a conchis Rareș Bogdan.
Postarea integrală pe a lui Rareș Bogdan
„Miza războiului dus de Putin în Ucraina este ca Rusia să recâștige influența în Estul Europei, pe care să o extindă, prin pionii plantați deja, către Vest! Iar România și Republica Moldova sunt vitale pentru el.
Cu ce îl ajută să dicteze în fostul spațiu CAER (organizație creată de URSS în 1949, pentru a-și consolida influența, un fel de replică a Planului Marshall): controlând politic statele ex-CAER influențează votul în Consiliul UE. Cu ce l-ar ajuta? Simplu: Dorește să scape de sancțiuni și de dorința Uniunii de a renunța definitiv la gazul și petrolul Kremlinului. Fără acest venit, Rusia colapsează. Veți spune ok, dar Rusia poate vinde petrol în alte părți ale lumii.
Teoretic. Prețul e din nou în cap, trebuie să ocolească sancțiuni indirecte, iar America are alternative uriașe de furnizare de energie. Nemaivorbind de faptul că SUA au argumente de nerefuzat pentru piețele tradiționale ale Rusiei. Că tot vorbim de aliații rușilor: iranienii sunt aproape de colaps după imprudența de a ataca frontal Israelul (n-au estimat corect reacția), iar chinezii sunt nervoși pe tarifele impuse de SUA, pentru că stau cu marfa în galantare. Totodată, chinezii sunt conștienți că ar avea o fereastră de oportunitate să înlocuiască Rusia pe scena mondială, deci fac un balet elaborat.
La cel mai mic semn că șeful Federației Ruse e istorie, chinezii vor face stânga-mprejur fără scrupule. Asta cred că știe și Putin, ale cărui afirmații arată că moare să arate că este relevant, că are piețe alternative, că toți cei pe care i-a supărat Trump se vor coaliza. Numai că dacă pretinzi că dansezi tango cu Donald Trump cu ochii către urmașii lui Ho Și Min, de pildă, și nu pricepi de ce, de la tarifele de 46% aplicate Vietnamului s-a ajuns la 20%, ești rupt de realitate.
Interesul rușilor este să prelungească războiul pentru ca estul UE să devină irelevant politic pentru Bruxelles, dar relevant pentru Moscova.
Putin se preface că este dornic de pace și inflexibilitatea sa în ce privește renunțarea la teritoriul smuls de la ucraineni este pentru a da senzația că stăpânește situația.
Nu trebuie cedat! Nici Europa, nici America nu au de ce să închidă ochii la faptul că Putin este un agresor, nu o victimă. Aa, de ce l-a primit Donald Trump? Trebuia. Cu toată sila. Uneori trebuie să evaluezi cu proprii ochi, să vezi ce îți spune instinctul.
Armata rusă poate fi redusă la tăcere rapid de către Armata SUA și NATO. O știe oricine. De ce nu se întâmplă? Pentru că un om care nu mai are nimic de pierdut, dar are butonul nuclear, este în stare de orice. După mine, Putin joacă la cacealma. A pierdut un milion de oameni, este vinovat de un dezastru demografic fără precedent, și doar întinde coarda. Dar un agresor cinic nu poate ține întreaga planetă în șah, el trebuie pus la punct!
Să nu uităm cine este agresorul, să nu uităm că distinsul domn Obama a permis anexarea Crimeei fără reacție, să nu uităm că Uniunii Europene i-a convenit să închidă ochii mimând stupoarea. Marea întrebare, azi, este cum reintră UE în jocul de putere relevant, cum își joacă toate cărțile fără să-și irite partenerul tradițional.
Noi suntem aici, în Europa care a inventat și democrația, dar și propaganda. Europa deține cele mai perfecte arme: ideile. Ar fi bine să nu mai dormim pe istorie, căci ne spune, dacă am uitat cumva, cine ne sunt prietenii și cine ne sunt dușmanii. Binomul SUA-UE nu poate fi înfrânt, iar interesul Rusiei este să-l submineze la fiecare pas. Să nu intrăm în jocul său!”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook.