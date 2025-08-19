Într-un moment în care harta geopolitică a Europei de Est este redesenată de focul armelor și de presiunea energiilor strategice, europarlamentarul Rareș Bogdan avertizează că România și Republica Moldova nu sunt simple spectatoare, ci piese centrale pe tabla de șah a Kremlinului.

Într-o analiză tranșantă, liderul PNL atrage atenția că războiul din Ucraina depășește granițele frontului militar, fiind parte a unui plan mai amplu de recâștigare a influenței ruse în fostul spațiu CAER și de extindere a acesteia către Vest. Miza este uriașă: controlul politic asupra unor state-cheie, subminarea solidarității europene și menținerea dependenței energetice de Moscova.

„România și Republica Moldova sunt vitale pentru Putin”, a scris Bogdan, explicând că interesul Rusiei este să atragă politic statele est-europene, transformându-le în pioni capabili să blocheze deciziile Consiliului Uniunii Europene.

Obiectivul final al Kremlinului ar fi eliminarea sancțiunilor și menținerea dependenței energetice a Europei de petrolul și gazul rusesc.

„Fără acest venit, Rusia colapsează”, a adăugat eurodeputatul.

Rareș Bogdan a făcut și o radiografie a relațiilor externe ale Moscovei. Iranul ar fi „aproape de colaps” după atacul asupra Israelului, iar China – iritată de tarifele americane – ar putea să se distanțeze de Kremlin „la cel mai mic semn de slăbiciune a lui Putin”.

Potrivit liberalului, Rusia încearcă să prelungească conflictul pentru a slăbi relevanța estului Uniunii Europene la Bruxelles și pentru a alimenta percepția că Vladimir Putin deține controlul.

„Un agresor cinic nu poate ține întreaga planetă în șah. El trebuie pus la punct”, a afirmat Bogdan.

Totuși, deși armata rusă „poate fi redusă rapid la tăcere de SUA și NATO”, riscul nuclear blochează o intervenție directă.

Într-o notă critică, europarlamentarul a reamintit că anexarea Crimeei, în 2014, a fost posibilă „fără reacție” din partea administrației Obama și cu Uniunea Europeană „mimând stupoarea”.

Mesajul s-a încheiat cu un apel la fermitate și solidaritate în fața amenințărilor rusești.

„Europa are cele mai puternice arme – ideile. Binomul SUA–UE nu poate fi înfrânt. Interesul Rusiei este să-l submineze la fiecare pas. Să nu intrăm în jocul său!”, a conchis Rareș Bogdan.