Totul a pornit după atacul armat soldat cu moartea lui Kirk. În aceeași zi, FBI a difuzat imagini cu un individ îmbrăcat în haine de culoare închisă. Un prieten online al lui Robinson a observat asemănarea și l-a menționat într-o postare, întrebându-l „wya” (adică „unde ești?”), mesaj însoțit de un emoji cu craniu.

Robinson a reacționat rapid, susținând că persoana din imagini ar fi doar o dublură care încearcă „să-i facă probleme”. „Tyler l-a omorât pe Charlie!!!”, a scris un alt utilizator, potrivit relatărilor New York Post, care citează New York Times. În cadrul grupului de chat, alcătuit din 20 de membri, cineva a sugerat chiar să-l denunțe pe Robinson pentru a încasa recompensa de 100.000 de dolari pusă la dispoziție de FBI.

Robinson a reacționat în glumă, spunând: „Doar dacă primesc și eu o parte”. Un alt membru al grupului l-a avertizat ironic: „Orice ai face, nu te apropia de McDonald’s prea curând”, făcând referire la arestarea lui Luigi Mangione, suspectat de uciderea CEO-ului United Healthcare, Brian Thompson. Pe Discord, Robinson a continuat seria de remarci sarcastice, menționând: „Ar trebui probabil să scap de manifest și de copia perfectă a puștii pe care o am prin zonă”. Totodată, a sugerat că autorul atacului ar proveni din California și a ironizat investigația FBI, afirmând că probele ar fi fost „fabricate de un tip din sala de ședințe”.

La locul atacului de la Universitatea Utah Valley au fost descoperite tuburi de cartușe inscripționate cu mesaje precum „Hei, fascistule! Prinde!”. Investigația arată că focurile au fost trase de la circa 183 de metri cu o pușcă Mauser calibru .30-06, găsită ulterior într-o zonă împădurită, înfășurată într-un prosop. Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazdă de talk-show și cunoscut activist MAGA, a fost împușcat mortal în zona gâtului miercuri după-amiază, în timp ce participa la una dintre dezbaterile sale „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”), eveniment ce marca debutul turneului „American Comeback” („Revenirea americană”).

După arestarea lui Robinson, prietenii acestuia de pe Discord au reacționat cu uimire. „Sincer, nu pot să cred că este adevărat”, a declarat unul dintre ei, în timp ce altul a subliniat că, având în vedere gravitatea și vizibilitatea crimei, suspectul ar putea risca pedeapsa capitală.