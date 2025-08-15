Economistul Iancu Guda a declarat că, în opinia sa, PSD acționează în interesul propriu, dar în detrimentul României, blocând coaliția și reformele considerate vitale, ceea ce erodează încrederea populației în Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, multe dintre reformele propuse vizează creșterea taxării multinaționalelor, reducerea risipei în sectorul public, reforma companiilor de stat care înregistrează pierderi, plafonarea câștigurilor în consiliile de administrație de la stat și eliminarea sinecurilor, precum și reforma pensiilor speciale, inițiată cu magistrații și extinsă ulterior.

„PSD joaca GENIAL pentru partid, dar IN DEFAVOAREA Romaniei. Blocheaza coalitia si reformele VITALE care urmeaza, erodand increderea populatiei in Ilie Bolojan, deoarece lumea crede ca sunt doar taxe majorate si doar poporul sufera. NU Sunt gandite deja multe reforme esentiale pentru cresterea taxarii multinationalelor, pentru reducerea risipei in sectorul public, reforma companiilor de stat care au pierderi, plafonarea castigurilor in consiile de administratie la stat, eliminarea sinecurilor, pentru reforma pensiilor speciale (incepute cu magistratii, apoi ceilalti) – da, pensiile speciale protejate de AUR in 2023 cand au respins reforma. PSD face acum fix acelasi lucru BLOCHEAZA TOT si DISTRUGE ROMANIA !”

Guda a susținut că PSD încearcă, totodată, să creeze impresia unei posibile alianțe cu AUR, pentru a testa loialitatea suveraniștilor și a-și consolida electoratul, promițând în același timp măsuri precum impozitul progresiv, chiar dacă implementarea acestora nu este realistă în următorii ani.

„In acelasi timp, PSD mai face o miscare geniala: da senzatia celor de la AUR ca ar putea face o coalitie impreuna (nu cred ca este doar o senzatie), suveranistii evident musca momeala si anunta ca vor sa faca coalitie de guvernare AUR + POT + PSD cu Premier : Calin Georgescu (cu jumatate de picior in puscarie din cauza dosarului extrem de grav: lovitura de stat). Prin aceasta miscare PSD vrea sa dea arama pe fata suveranistilor: nu sunt deloc antisistem, ar face oricand pact cu sistemul, pentru putere si salvarea lui guru calin file din poveste. O miscare prin care electoratul suveranist isi da seama ca este prostit si se intoarce de unde a venit, adica PSD, care le promite, cu o perversitate maxima, impozit progresiv (ce nu poate fi oricum implementat in urmatorii ani). Dar PSD le promite pentru ca electoratul suveranist iubeste ideea “cei bogati vor saraci, cei saraci se vor imbogati” (vorbele magice propavaduite de guru) ”

Economistul a subliniat că aceste strategii sunt avantajoase pentru PSD, dar dramatice pentru România, care riscă să stagneze în ceea ce privește reformele și să intre în recesiune.

El a precizat că Ilie Bolojan continuă să susțină reformele, adresând un mesaj ferm PSD: să revină la muncă în coaliție sau să plece în opoziție, menționând că această situație generează instabilitate politică până la eventuale alegeri parlamentare anticipate, când PSD ar putea pierde semnificativ din relevanță.

„Genial pentru PSD. Dramatic pentru Romania, care bate pasul pe loc in reforme si risca intrarea in recesiune ce trebuie facut? Exact ce face acum Ilie Bolojan: merge pana in panzele albe pentru Romania, cu un mesaj foarte ferm pentru PSD: ori va intoarceti la munca in coalitie si facem reformele! Ori, gata, plecati acasa (in opozitie). Nu este un scenariu ideal, deoarece genereaza instabilitate politica pana se refac alegeri parlamentare anticipate (unde PSD ar pierde cel mai mult deoarece devin un partid irelevant “de balama” cu doar 10%).