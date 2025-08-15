Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a spus că, dacă guvernul nu reduce repede deficitul bugetar, există riscul ca țara să ajungă în faliment. El a explicat că următoarele șase luni sunt decisive pentru a lua măsuri dure de reducere a cheltuielilor, chiar dacă oamenii sunt tot mai nemulțumiți și apar tensiuni în coaliția de guvernare.

Bolojan a arătat că pericolul ca România să nu-și mai poată plăti datoriile este mare, după mulți ani în care statul a cheltuit mai mult decât a încasat. A adăugat că, dacă nu se urmează un plan clar și stabil, rezultatul va fi foarte grav. El a mai spus că reformele trebuie puse în aplicare repede și că, dacă primul set de măsuri fiscale nu va fi urmat de altele, corective, situația va reveni la cea de acum.

„Următoarele șase luni vor fi cruciale pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirii tot mai mari a publicului și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare. Riscul de incapacitate de plată este cu adevărat ridicat după ani întregi cu deficite mari. Dacă nu urmăm o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil va fi unul foarte grav. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid. Dacă primul set de măsuri fiscale nu va fi urmat de altele corective, vom reveni în punctul de plecare”, a declarat premierul României în cadrul unui interviu acordat pentru Bloomberg.

Bolojan a spus că sprijină creșterea TVA-ului și reducerea cheltuielilor pentru consum. Chiar dacă aceste măsuri vor încetini economia, el consideră că altfel s-ar fi ajuns la un colaps inevitabil.

El a explicat că, fără intervenție, în loc de o încetinire, ar fi apărut un colaps economic mai devreme sau mai târziu. A adăugat că vrea să pună în aplicare reforme amânate de zeci de ani, indiferent de costul politic sau personal. A mai spus că atunci când lucrurile merg bine, mulți politicieni vor să își asume meritele, dar când apar probleme, puțini rămân să le rezolve.

„Dacă nu am fi intervenit, în loc de o încetinire, am fi avut un colaps mai devreme sau mai târziu. Când sunt vești bune, mulți politicieni vor să le prezinte. Dar când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân.”

Bolojan a spus că situația din coaliție e tensionată, pentru că partenerii de guvernare nu se înțeleg, mai ales când vine vorba de politica fiscală.

El a explicat că disputele s-au amplificat în această săptămână, odată cu discuțiile despre al doilea pachet de măsuri de austeritate. Social-democrații, cel mai mare partid din coaliție, au avertizat că nu vor mai participa la întâlnirile coaliției dacă guvernul nu taie pensiile speciale și nu păstrează banii pentru construcția unei noi autostrăzi și pentru un program local controversat. Bolojan a prezentat aceste cerințe ca fiind parte dintr-o strategie de a folosi mai bine banii, direcționându-i spre proiecte regionale care chiar pot fi terminate.

El a spus că e greu să menții coaliția unită în timp ce implementezi reforme nepopulare, dar consideră că doar păstrând guvernul stabil până în 2028 se poate trece peste perioada dificilă și se pot crea condiții pentru redresarea economiei. A mai spus că e complicat să te ocupi de dezvoltare când apar zilnic probleme urgente care trebuie rezolvate.

„Menținerea coaliției unite până în 2028 și asigurarea stabilității guvernamentale reprezintă singura cale de a depăși perioada dificilă ce urmează și de a crea condițiile unei redresări economice. Este greu să te concentrezi pe dezvoltare când trebuie să stingi zilnic câte un incendiu.”

Bolojan a spus că un moment important pentru guvern va fi în octombrie, când Uniunea Europeană va verifica planul României de reducere a deficitului. El a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru a evita ca ratingul de țară să fie coborât la categoria „junk” (nerecomandat pentru investiții).

Agențiile care evaluează credibilitatea financiară a României urmăresc atent situația, iar Fitch Ratings va anunța vineri o nouă evaluare, în timp ce Moody’s o va face în septembrie.