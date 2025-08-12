Un simplu exercițiu de comparație între condițiile de creditare imobiliară din Austria și România scoate în evidență diferențe semnificative.

În Austria, dobânda anuală efectivă (DAE) pentru un credit ipotecar este în jur de 2,9%, conform datelor de la Raiffeisen Bank Viena. În contrast, în România, aceeași dobândă ajunge la aproximativ 9,1%, conform informațiilor publice ale Raiffeisen Bank România, arată Radu Georgescu pe Facebook.

Pentru un credit de 100.000 de euro contractat pe o perioadă de 30 de ani, un client austriac va plăti în total dobânzi de circa 52.000 de euro. În cazul unui debitor român, suma totală achitată doar sub formă de dobânzi se ridică la aproximativ 190.000 de euro — adică aproape de patru ori mai mult. Practic, valoarea totală plătită de român către bancă depășește de două ori suma inițială a creditului.

Această diferență semnificativă ridică întrebări despre costul finanțării imobiliare și despre condițiile economice și de piață care influențează creditarea în cele două țări.

Pe lângă diferențele de dobânzi, situația pieței imobiliare din România este și ea critică. Conform unor discuții recente, prețurile locuințelor în România sunt considerate exagerat de ridicate în raport cu nivelul calității și al amplasamentului, în comparație cu piețele din Statele Unite, de exemplu.

Un exemplu adus în discuție a fost achiziționarea unei locuințe cu trei camere în Florida, la un preț de circa 250.000 de dolari, situată la o oră de mers de ocean. În România, aceeași sumă ar putea cumpăra o locuință situată la o distanță mare față de facilități urbane, în zone mai puțin dezvoltate.

Această situație ridică semnale privind o posibilă corecție a pieței imobiliare autohtone, cu o potențială scădere a prețurilor de până la 50%, amintind de situația din 2009.

Totodată, există previziuni privind o perioadă dificilă care urmează să înceapă din luna septembrie, caracterizată prin creșteri de prețuri, majorări ale ratelor bancare, greve și o corecție generală a piețelor financiare și imobiliare.

Se recomandă o atenție sporită atât celor care intenționează să acceseze credite ipotecare, cât și celor care deja dețin astfel de credite, existând instrumente și simulatoare utile pentru gestionarea eficientă a acestora, mai spune el.