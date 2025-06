Acest raport se înscrie în demersul CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), noul standard european care sprijină companiile să raporteze transparent și detaliat impactul lor asupra mediului, societății și guvernanței.

Raportările se realizează pe baza standardelor ESRS (European Sustainability Reporting Standards elaborate de European Financial Reporting Advisory Group) și sunt supuse auditării, oferind investitorilor, partenerilor și publicului o imagine clară asupra performanței non-financiare.

În 2024, BCR a acordat finanțări sustenabile noi în valoare de peste 2,75 miliarde lei pentru clientii corporativi. Dintre acestea, 1,1 miliarde lei au fost direcționate către proiecte de energie regenerabilă, iar peste 790 milioane lei către sectorul construcțiilor și imobiliarelor verzi.

Obiectivul strategic al băncii este ca, până în 2026, finanțările verzi să reprezinte 25% din portofoliul total. La finalul anului 2024, acestea reprezentau deja 11,3% din portofoliul de finanțări corporate, în timp ce pe segmentul retail, creditele ipotecare sustenabile au ajuns la o pondere de 20,1%, depășind ținta Grupului Erste de 15% stabilită pentru 2027. Finanțările sustenabile acordate în 2024 pe segmentul retail au fost de aproximativ 615 milioane lei.

În același timp, BCR a înregistrat o reducere de 71% a emisiilor operaționale de CO₂, comparativ cu anul de referință 2017, consolidându-și traiectoria către neutralitatea climatică.

„Tranziția către sustenabilitate înseamnă mai mult decât finanțări verzi sau decarbonizarea lanțului industrial. Este un proces amplu, care presupune o guvernanță solidă, un comportament etic și o cultură organizațională construită pe transparență și integritate. La BCR, ne asigurăm că fiecare angajat are cadrul și instrumentele necesare pentru a contribui activ la această schimbare. Iar fiecare dintre noi are puterea de a genera impact, pentru că atunci când alegem să facem lucrurile mai bine în propriul nostru spațiu – fie că vorbim despre echipă, comunitate sau mediu – contribuim la o transformare mai mare decât ne imaginăm. La BCR, încurajăm această responsabilitate individuală, pentru că știm că sustenabilitatea nu se construiește doar prin politici, ci prin alegeri zilnice, asumate și coerente”, a declarat Ioana Voinescu, Head of ESG, BCR.