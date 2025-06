BCR, prima bancă din România care integrează „Click to Pay” în aplicația de digital banking, George

Banca Comercială Română (BCR) devine prima bancă din România care integrează soluția de plată „Click to Pay” dezvoltată de Mastercard, direct în aplicația de digital banking, George.

Noua opțiune le oferă clienților persoane fizice și juridice (micro) o experiență de plată online mai rapidă, mai sigură și complet digitală, fără a mai introduce manual datele cardului.

Soluția de plată este disponibilă începând de miercuri, 18 iunie a.c., exclusiv în George, și poate fi activată din meniul Opțiuni aferent cardului Mastercard.

Înrolarea este disponibilă pentru toți clienții care dețin un card activ Mastercard emis de BCR, de debit sau credit, în lei sau valută, și care au declarat un număr de telefon mobil și o adresă de e-mail validă.

„Ne bucurăm să fim prima bancă din România care aduce această soluție de plată în universul digital George. Ne dorim să le oferim permanent clienților noștri cele mai moderne instrumente pentru a-și gestiona banii și pentru a face plăți online simplu, rapid și în siguranță. Click to Pay înseamnă banking fără griji și fără efort, perfect integrat în viața de zi cu zi”, declară Florin Pintilie, Șef Departament Dezvoltare Produse Carduri, BCR. „Cu Click to Pay, clienții BCR Mastercard se pot bucura acum de o experiență de plată mai rapidă, mai sigură și mai simplă — fie de pe computer, fie de pe dispozitivul mobil — la orice comerciant online care afișează logo-ul Click to Pay. Această implementare reflectă angajamentul nostru comun pentru inovație, securitate și îmbunătățirea experienței plăților digitale”, explică Ștefan Toderiță, Head of Sales, Mastercard Romania.

Cum funcționează?

Foarte simplu. După activare, cardul înrolat poate fi utilizat pentru plăți online la toți comercianții care acceptă „Click to Pay” ca metodă de plată. În plus, clienții au acces, în aplicație, la o zonă dedicată de administrare, de unde pot vizualiza datele asociate soluției de plată, pot șterge cardul sau întregul profil „Click to Pay”.

Această premieră continuă eforturile BCR de a oferi clienților, alături de partenerii săi, un ecosistem digital complet și inovator, adaptat nevoilor unei lumi în permanentă transformare.