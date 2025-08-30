Cristian Socol a subliniat că eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a dus la pierderi semnificative pentru buget și a făcut ca discuțiile despre deficit să devină necredibile. El a arătat că IMM-urile și populația suportă povara fiscală, în timp ce multinaționalele beneficiază de scutiri.

Profesorul universitar a precizat că pierderea de venituri din aceste scutiri este de câteva ori mai mare decât economiile obținute prin măsurile de austeritate din educație și a atras atenția că povara cade din nou pe cei cu venituri mici, clasa de mijloc și companiile corecte fiscal.

„Argumentele economice și sociale nu au ținut. Din momentul în care s a eliminat IMCA (impozitul minim pe cifra de afaceri) adică s au dus 1.2 miliarde lei încasări la bugetul de stat din taxarea multinaționalelor, orice discuție legata de deficitul bugetar prea mare și nevoia de bani la buget devine necredibilă. Mai mult, orice demers al populației și IMM-urilor care suportă povara fiscală pe umerii lor este total legitim. S-a procedat invers față de manual în consolidarea fiscal-bugetară. Pierderea de venituri la buget prin scutirea de impozit pentru multinaționale este de 3 ori mai mare decât economiile făcute la buget cu toate masurile de austeritate din educație din acest an. Din păcate, și în aceasta criză, povara pică tot pe cei cu venituri reduse și clasa mijlocie, pe IMM urile și companiile corecte fiscal”, a scris acesta pe Facebook.

Amintim că începând cu anul fiscal 2026, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi eliminat din calculul impozitului pe profit.

Joi seara, Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică varianta revizuită a proiectului de lege care include noile taxe din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Proiectul prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) din calculul impozitului pe profit începând cu anul fiscal 2026. În schimb, impozitul suplimentar pentru persoanele juridice care activează în domeniul petrolului și gazelor naturale (ICAS) va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2025 sau până la ultima zi a anului fiscal modificat ce se încheie în cursul anului 2026, conform notei de fundamentare.

Tot pentru anul fiscal 2026, proiectul stabilește că cheltuielile legate de drepturile de proprietate intelectuală, management sau consultanță efectuate cu entități afiliate care nu sunt înființate și nu au conducerea efectivă în România vor fi nedeductibile la calculul rezultatului fiscal, dacă valoarea acestora depășește 1% din totalul cheltuielilor înregistrate de contribuabil. Mai multe puteți citi aici.