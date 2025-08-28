Coaliția de guvernare a aprobat modificări semnificative în pachetul 2 de măsuri fiscale, vizând atât toate firmele din România, cât și multinaționalele care transferă profituri în străinătate.

Potrivit noilor reglementări, toate persoanele juridice vor fi obligate să dețină cel puțin un cont bancar deschis în România.

În cazul companiilor nou-înființate, termenul pentru deschiderea contului este de maximum 60 de zile lucrătoare de la înregistrare. Contul trebuie menținut pe toată durata desfășurării activității. Prestatorii de servicii de plată nu pot refuza deschiderea unui astfel de cont, cu excepția situațiilor în care aceasta ar încălca legislația privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului sau sancțiunile internaționale.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 3.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, pachetul introduce un regim special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate nerezidente.

Contribuabilii care depășesc o pondere de 1,5% din totalul cheltuielilor pentru drepturi de proprietate intelectuală, management sau consultanță în relația cu entități afiliate nerezidente vor vedea aceste cheltuieli considerate nedeductibile. Excepție fac cheltuielile efectuate pentru obținerea mărcilor, desenelor și modelelor industriale, drepturilor de autor și altor asemenea, înregistrate în România.

Modificările fac parte dintr-un efort mai amplu al Guvernului de a crește transparența fiscală și de a limita transferul profitului în străinătate, afectând direct strategiile multinaționalelor și activitatea economică internă.