Într-o piață agricolă globală tot mai exigentă, marcată de provocări tehnologice și de o cerere în creștere pentru soluții fiabile și sustenabile, rolul CCO-ului va fi esențial în consolidarea prezenței comerciale a companiei la nivel global și în identificarea de noi oportunități strategice.

Yves Desjardins, inginer agronom de origine franceză, aduce în cadrul MASCHIO GASPARDO experiența sa internațională de peste 30 de ani în sectorul utilajelor agricole. De-a lungul carierei, a ocupat funcții de conducere în vânzări și marketing în cadrul unor companii europene de top, remarcându-se prin expertiza sa în dezvoltarea afacerilor, managementul vânzărilor globale, integrarea strategică pe piețe și conducerea echipelor multiculturale.

Yves Desjardins declară: „Agricultura evoluează rapid, iar Maschio Gaspardo este în prima linie a acestei transformări. Să mă alătur echipei Maschio Gaspardo înseamnă a contribui la o misiune globală: sprijinirea productivității agricole prin inovație. Sunt entuziasmat să consolidez rețeaua noastră globală de vânzări împreună cu echipa și să oferim soluții care răspund cu adevărat nevoilor fermierilor și partenerilor din piețe diverse.”

„Numirea lui Yves Desjardins face parte din viziunea noastră strategică de extindere și inovare în sprijinul agriculturii moderne,” a declarat Mirco Maschio, președintele MASCHIO GASPARDO. „Suntem încrezători că leadershipul său, combinat cu o cunoaștere profundă a piețelor internaționale și cu abilitatea de a construi relații durabile, va reprezenta un factor-cheie în consolidarea poziției noastre pe piețele importante și în crearea de valoare pentru clienții noștri la nivel global.”

Cu unități de producție în Europa și Asia, și o gamă completă de soluții pentru prelucrarea solului, semănat, fertilizare, protecția culturilor, întreținerea spațiilor verzi și recoltarea fânului,

MASCHIO GASPARDO își reafirmă angajamentul de a-și consolida prezența comercială pe piețele internaționale și de a promova noi oportunități de creștere și dezvoltare.

MASCHIO GASPARDO este unul dintre principalii producători mondiali de utilaje agricole pentru prelucrarea solului, semănat, fertilizare, tratamente fitosanitare, întreținerea spațiilor verzi și recoltarea fânului. Fondată în Campodarsego (provincia Padova), în 1964, de frații Egidio și Giorgio Maschio, compania are aproximativ 2.000 de angajați și operează 8 unități de producție – dintre care 3 în China, India și România – precum și 14 filiale comerciale la nivel internațional.