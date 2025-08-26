O regulă care pare desprinsă dintr-o satiră a devenit realitate în München: chipsurile nu mai pot fi cumpărate după ora 20:00. Măsura, cunoscută deja în presă sub denumirea de „chips-verbot”, a intrat în vigoare în cartierul universitar al orașului și este aplicată cu strictețe de câteva săptămâni.

Autoritățile locale au justificat interdicția prin dorința de a reduce petrecerile nocturne și zgomotul de pe străzi. Locuitorii s-au plâns că studenții și tinerii lăsau în urmă sticle de bere, resturi de mâncare și gunoaie.

Măsura i-a luat prin surprindere pe mulți. Chioșcurile de noapte (Spätis), foarte populare printre studenți și petrecăreți, sunt cele mai afectate: după ora 20:00 pot vinde doar bere la sticlă, băuturi răcoritoare, țigări și dulciuri – dar nu și chipsuri ori alte gustări sărate.

Partidul FDP a numit restricția „o reglementare excesivă”, iar studenții spun că se simt vizați. Partidul satiric „Die Partei” a organizat chiar și un protest, cu bere și chipsuri în mână. CSU, în schimb, a apărat decizia. Potrivit KVR, primele rezultate sunt deja vizibile: mai puține gunoaie, mai puțin zgomot.

Rămâne de văzut dacă liniștea va continua și după încheierea vacanței de semestru.

Pe internet, interdicția a stârnit un val de reacții ironice și meme-uri. Pe TikTok, videoclipul „Fără chipsuri în Germania după ora 20:00” (Keine Chips nach 20.00) a adunat aproape 151.000 de vizualizări.

„Majoritatea vânzărilor le am după ora 22:00” – spune unul dintre ei, citat de presa germană.

Inițial, autoritățile au vrut să limiteze și vânzarea berii după ora 22:00, dar primarul a respins rapid această idee, considerând-o excesivă. În schimb, interdicția chipsurilor rămâne valabilă, fiind prevăzută în legislația landului, nu doar la nivel local.

Între timp, benzinăriile pot continua să vândă atât bere, cât și gustări, întrucât acestea sunt considerate „necesități de călătorie”.

Aceste reguli nu sunt valabile în alte orașe sau regiuni ale Germaniei — sunt specifice unui context local, impus prin aplicarea mai strictă a Legii bavareze a programului de funcționare a magazinelor (Ladenschlussgesetz).

Proprietarii de chioșcuri (Spätis) din zonă, precum Shivan Beseh și Aktham Jondi Madoor, au exprimat nemulțumiri față de noile reglementări.

Aceștia au fost obligați să acopere rafturile cu chipsuri după ora 20:00, ceea ce afectează direct vânzările lor. Beseh a instalat un rulou pentru a ascunde raftul cu chipsuri, iar Madoor a participat la un protest organizat de partidul satiric Die Partei, alături de alți comercianți și studenți, scrie presa germană.