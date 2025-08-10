Pensionarii pierd bani. O taxă de succesiune pentru pensii înseamnă că gospodăriile din Regatul Unit riscă să piardă 40% din fonduri. În prezent, pensiilor cu contribuții definite, prin care constitui un fond special pentru a-ți oferi un venit la pensionare, nu li se aplică o taxă de succesiune, scrie Birminghammail.co.uk.

Royal London a sfătuit aceste categorii de pensionari: „Dacă aveți mulți bani în pensii, precum și în alte active, ar putea fi o idee bună să discutați cu un consultant financiar pentru a stabili cea mai eficientă modalitate din punct de vedere fiscal de a cheltui banii la pensie. Dacă aveți 75 de ani sau peste când decedați, cei care vă moștenesc pensiile cu contribuții definite vor trebui să plătească impozit pe venit.”

Rachel Vahey, șefa departamentului de politici publice de la AJ Bell, comentează: „În ciuda unui val de critici, guvernul Partidului Laburist a decis să continue cu planurile de aplicare a taxei în caz de deces. HMRC a ratat oportunitatea de a respinge propunerile inițiale, încăpățânându-se să respecte un sistem care va crea confuzie, complexitate și costuri suplimentare pentru familiile îndoliate.”

Ea a subliniat că, deși majoritatea pensionarilor nu vor fi afectați și nu ar trebui să fie nevoiți să își schimbe planurile financiare, ”unii se confruntă chiar acum cu alegeri dificile cu privire la cea mai bună modalitate de a-și aranja finanțele”.

„Mulți au economisit și au investit cu bună-credință, iar acum se confruntă cu posibilitatea unor rate de impozitare punitive atunci când vor lăsa banii din pensii celor dragi.” „Familiile îndoliate se confruntă cu o povară administrativă uriașă, guvernul insistând ca taxa să fie achitată în termen de șase luni. Mulți oameni au afaceri financiare complexe, ceea ce înseamnă că achitarea rapidă a taxei s-ar putea să nu fie simplă”, a continuat ea.

De altfel, toți experții susțin că această schimbare marchează o schimbare semnificativă în tratamentul fiscal al pensiilor, iar cei care sunt preocupați de asta ar trebui să ia în considerare discuția cu un planificator financiar profesionist.

Pensiile sunt un domeniu complex, dar există măsuri care pot fi luate pentru a ajuta oamenii să-și planifice din timp banii și să se asigure că își organizează impozitul pe afacerile financiare, astfel încât să fie eficient din punct de vedere fiscal.

Tom Selby, director de politici publice la AJ Bell, a avertizat: „Nu există nicio scăpare! Există o criză cronică a economiilor insuficiente pentru pensii care planează asupra sistemului de pensii din Marea Britanie în forma sa actuală. Cele mai recente statistici guvernamentale oferă o interpretare destul de sumbră.” El a explicat: „Fără o creștere a ratelor de economisire pentru pensii, marea majoritate a persoanelor care se vor pensiona în anii 2050 își vor lua adio de la definiția unei pensii confortabile.”

Selby spune că nu este surprinzător faptul că aceste cifre arată că persoanele care lucrează pe cont propriu se confruntă cu riscul scăderii unui nivel de trai decent la pensie.