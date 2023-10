Doliu în fotbalul românesc! Antrenorul de Liga a 3-a Marius Oprea s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. El a evoluat în cadrul clubului din Afumați. Reprezentanții clubului au aflat vestea ieri, sâmbătă dimineață.

În acea zi, echipa de seniori avea programat meci la Clinceni, în etapa a 7-a a Ligii 3. Se pare că Oprea nu răspundea la telefon încă de vineri, când ar fi trebuit să programeze întâlnirea alături de colegi.

Antrenorul a fost răpus de un accident rutier care a avut loc pe DN2, în zona localității Șindrilița (Ilfov), pe sensul de mers către Urziceni. Accidentul a implicat și alte două mașini.

În urma coliziunii, șoferul vehiculului care a fost proiectat în afara drumului a pierit, în timp ce ceilalți trei pasageri aflați în cealaltă mașină au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Ca urmare a acestui accident, traficul rutier a fost blocat pentru o perioadă scurtă de timp.

Deși medicii au încercat să îl resusciteze timp de 10 minute, nu i-au mai putut reporni inima.

Marius Oprea a avut o carieră frumoasă în fotbal. El a jucat pentru echipe precum Steaua, Danubiana București, Mecon București și TMB București. La 61 de ani, el deținea licența A de antrenor și a lucrat în colaborare cu CS Afumați începând din 2017.

În 2018, a devenit antrenor secund la echipa principală a clubului, care se afla în Liga 2. De-a lungul carierei sale, a mai antrenat și la Rapid 2 și a fost implicat în școala de fotbal Viitorul București înainte de a ajunge la Afumați.

Înmormântarea lui Marius Oprea va avea loc marți, 10 octombrie.

„E o pierdere imensă, un om, un colaborator, un antrenor profesionist căruia nu cred că îi va ocupa cineva locul. Nu mă regăsesc nici acum, la ore bune după ce am aflat nenorocita veste. Parcă zici că a murit tatăl meu, așa mă simt.

Persoanele care doresc să-și ia rămas bun de la Marius Oprea pot face acest lucru luni, la capela cimitirului Bellu din București. CS Afumați a transmis un anunț privind decesul antrenorului secund Marius Oprea printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Drum lin, domnule profesor! Cu profunda tristete, Clubul Sportiv Afumati anunta o pierderea uriasa a unui om care a scris o parte din istoria formatiei noastre cu majuscule! Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite acum cand Domnu’ Profesor Marius Oprea pleaca pentru totdeauna, prea devreme la varsta de 61 de ani.

Transmitem condoleante familiei in aceste momente dureroase si tuturor celor care l-au cunoscut, simtindu-i lipsa acum, cand a trecut in vesnicie. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Inmormantarea va avea loc marti, 10 octombrie, iar cei care doresc sa-si ia ramas bun de la Marius Oprea o pot face luni, la capela cimitirului Bellu din Bucuresti”, a transmis CS Afumați.