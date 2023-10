Superliga: FC Voluntari și Univ.Craiova au terminat la egalitate

Partida FC Voluntari – Univ.Craiova s-a terminat la egalitate. Nicio formație nu a reușit să înscrie, la fel ca în meciul precedent de sâmbătă, Petrolul – UTA.

În urma acestui rezultat, FC Voluntari adună 12 puncte și se află pe locul 12. Universitatea Craiova este pe locul 4 având 22 de puncte.

Dragoș Bon, antrenorul Craiovei, este nemulțumit.

”Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, care nu-ți dă spații. Atunci când întâlnești o astfel de echipă, trebuie să concretizezi ocaziile pe care le ai. Nici șansa n-a fost cu noi, am ratat un penalty… Ne doream foarte mult cele trei puncte pentru că știam că este un teren pe care se câștigă greu. Mitriță era primul desemnat să bată, s-a simțit bine, a luat mingea și cred că era o decizie greșită să-l opresc. E un jucător care are experiență și a decis să execute, n-am vrut să schimbăm decizia. Dacă schimbam și ratam… Asta e, se întâmplă în fotbal și am pierdut două puncte. Sper ca băieții să-și revină, pentru că nu traversăm o perioadă foarte bună, asta și din cauza relației tensionate cu fanii, pentru că eram obișnuiți să avem fanii cu noi. Acest lucru cred că se resimte în moralul jucătorilor. Trebuie să încercăm, prin ceea ce facem pe teren, să aducem fanii înapoi. Ivan nu traversează cea mai bună perioadă, dar Ivan abia joi s-a antrenat cu echipa, a avut o problemă la gleznă și nu puteam să contăm 100% pe el. Ne dorim să o luăm pas cu pas, etapă cu etapă și să obținem victorii. Trebuie să demonstrăm asta pe teren. Sper să fim inspirați și să reușim să ne atingem obiectivul”, a spus Dragoș Bon.

Acesta a precizat că nu a auzit nimic despre o posibilă schimbare pe banca tehnică.

”Nu am auzit de așa ceva (n.r.-schimbări pe banca tehnică). Asta puteți întreba conducerea, dar o asemenea discuție nici măcar ca zvon n-a existat”, a declarat antrenorul Dragoș Bon.

Alex Miriță, reacție după meci: „Am dominat meciul, pe final a fost deschis. Am pierdut 2 puncte pe mâna mea, îmi asum asta, am ratat penalty. Trebuie să mergem mai departe și să vedem ce avem de făcut. Am zis că sunt bine, să mi iau un colț și să dau tare. Am făcut așa, dar portarul a fost acolo.

Nu vreau să comentez acest subiect (n.r. despre suporterii Universității Craiova), vreau să ne gândim la ce trebuie să facem pentru că pierdem puncte. Au fost două puncte pierdute pe mâna mea, îmi asum asta. Pot mai mult, evoluția mea nu a fost foarte bună în această seară. Am avut un start bun de sezon, după a venit o perioadă mai proastă pentru mine. Am căzut psihic după ratarea penalty-ului.

Veneam după 5-1 cu FC Botoșani și trebuia să venim aici să câștigăm, aveam cele trei puncte la noi… Ne așteaptă un meci foarte greu cu Petrolul.

Sâmbătă, Petrolul și UTA au făcut remiză, scor 0-0, în partida disputată la Ploiești. Vineri, în primele două partide ale etapei, FCU Craiova și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 1-1, iar Rapid București a învins pe teren propriu echipa Poli Iași, scor 3-2.