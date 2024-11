Clasamentul Grupei arată astfel:

România – 12 puncte Kosovo – 9 puncte Cipru – 3 puncte Lituania – 0 puncte

Următorul meci al naționalei României va avea loc pe 15 noiembrie, împotriva Kosovo. La trei zile distanță vom disputa ultimul meci din Nations League, împotriva Ciprului. Ambele dueluri vor avea loc pe teren propriu.

Șanse bune de victorie cu Kosovo

Kosovo este un adversar contra căruia nu am avut probleme la ultima întâlnire. A fost meciul de debut al lui Mircea Lucescu și ne-am impus cu 3-0, după o prestație solidă. Jucătorii noștri și-au dominat total adversarii și au făcut un meci mare. Apoi, încrederea câștigată a generat alte victorii. România are victorii din toate meciurile, după ce a mai învins Lituania de două ori și Cipru.

Kosovo are trei victorii la rând, însă pare o clasă sub nivelul naționalei noastre. Deși are jucători importanți, aceștia nu pot forma un grup solid la națională. Iar jucătorii noștri au format deja o familie și forța grupului este foarte importantă.

Meci la îndemâna contra Ciprului

Meciul tur cu Cipru a fost o demonstrație de forță din partea echipei noastre. Scorul final a fost 3-0 și a fost stabilit încă din prima repriză, după reușitele lui Dennis Man, Răzvan Marin și Radu Drăgușin. Nu e astfel de mirare de ce există o diferență uriașă de cote la pariuri sportive pentru victoria echipei noastre în raport cu cea a ciprioților.

În același timp, există posibilitatea ca Mircea Lucescu să menajeze o parte dintre titulari în acest meci, pentru a vedea și jucătorii care au evoluat mai puțin. Lotul complet este următorul:

PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 28/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 25/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 25/1), Adrian RUS (Pisa | Italia, 22/1), Andrei BURCĂ (Baniyas | Emiratele Arabe Unite, 35/1), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 42/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 20/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 26/0), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 63/9), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 78/15), Darius OLARU (FCSB, 24/0), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 32/9), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 28/5), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 43/5), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar, 19/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4), David MICULESCU (FCSB, 0/0);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 19/5), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 2/0).

Cotele pot suferi modificări. Fii responsabil!