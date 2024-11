În ultimul clasament publicat de FIFA, reprezentativa României a urcat încă două poziții și a ajuns până pe 43. Este cea mai bună clasare a României în ierarhia mondială în ultimul an.

În funcție de rezultatele pe care le vom înregistra în luna noiembrie, avem șanse să terminăm în top 40 mondial. Acest lucru nu s-a mai întâmplat din 2020, când am încheiat anul pe poziția a 37-a.

În 2023, echipa noastră națională a terminat anul pe locul 43, după ce în 2022 încheiase pe 52. Au fost și perioade mai bune pentru naționala noastră. În 1999, „tricolorii” au încheiat anul pe locul 8. Chiar și recent au mai fost situații în care conjunctural am ajuns pe poziții bune. La un moment dat, pe parcursul anului 2015, echipa noastră națională a urcat pe locul 7. Am încheiat acel an pe locul 16. Ulterior a început însă o cădere considerabilă.

În clasamentul FIFA, Kosovo este pe locul 101, Cipru este pe 127, iar Lituania este pe 141. Următorul clasament FIFA va fi publicat pe 28 noiembrie.

Cum arată clasamentul FIFA:

1 (1). Argentina 1.883,5 puncte

2 (2). Franța 1.859,85

3 (3). Spania 1.844,33

4 (4). Anglia 1.807,83

5 (5). Brazilia 1.784,37

6 (6). Belgia 1.761,27

ia 1.752,68

8 (7). Olanda 1.748,24

9 (10). Italia 1.729,4

10 (9). Columbia 1.724,37

România, neînvinsă de la venirea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a preluat naționala României în această vară, după plecarea lui Edi Iordănescu. Până acum, mandatul lui Lucescu a fost de bun augur. Echipa noastră a înregistrat patru victorii în tot atâtea partide din Liga Națiunilor și are acum o cotă infimă la pariuri sportive să câștige grupa.

În meciul de debut al lui Lucescu, echipa noastră a câștigat cu 3-0 în Kosovo, după un meci aproape perfect. Trei zile mai târziu am avut ceva emoții cu Lituania, însă am câștigat meciul de pe stadionul Steaua cu 3-1.

În luna octombrie, echipa națională a disputat alte două meciuri. Mai întâi în deplasare cu Cipru, unde am câștigat cu 3-0 după ce am făcut o primă repriză perfectă. Pe 15 octombrie am avut din nou emoții cu Lituania, însă și de această dată am obținut cele trei puncte și am câștigat cu 2-1.

În clasamentul Grupei 2 din Liga C a Ligii Națiunilor, România este pe primul loc, cu 12 puncte. Kosovo este pe doi, cu 9 puncte, Cipru are 3 puncte, iar Lituania niciunul.

Jucăm ultimele două meciuri din Liga Națiunilor în luna noiembrie

În luna noiembrie vom disputa ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, ambele pe teren propriu. Pe 15 noiembrie vom juca împotriva Kosovo, iar trei zile mai târziu vom întâlni Cipru.

„Jucăm următoarele meciuri ca să le câștigăm. Avem această obligație. Această victorie ne dă încredere pentru viitor și pentru ceea ce se va întâmpla. Sperăm să ajungem în primăvară la baraj. Eu cred că băieții, dacă vor continua pe același drum și dacă vor reuși să câștige și următoarele două meciuri, încrederea în potențialul lor va fi imensă”, a afirmat Mircea Lucescu înaintea meciurilor din luna noiembrie, pe care a promis că le va trata la victorie.