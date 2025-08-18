Din cuprinsul articolului Reacția comunității și a FRAS

Incidentul s-a produs în manșa a III-a a clasei H1, când o mașină Renault Clio a pierdut o roată, ieșind de pe circuit și lovind zona tehnică unde se aflau Dan Bodea și un alt spectator. Impactul a fost devastator, iar pilotul a suferit răni grave. În ciuda intervenției rapide a echipelor medicale, Bodea nu a supraviețuit accidentului. Celălalt rănit se află în afara oricărui pericol și primește îngrijiri medicale.

Dan Bodea a fost un nume respectat în motorsportul românesc, cunoscut pentru pasiunea și determinarea sa. În 2017, el a câștigat titlul de campion național la clasa H4, demonstrând talent și profesionalism în fiecare cursă. De-a lungul carierei, Bodea a fost apreciat nu doar pentru performanțele sale, ci și pentru implicarea în sprijinirea altor piloți, oferindu-le sfaturi tehnice și susținere în pregătirea mașinilor pentru competiții.

Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) a transmis un mesaj de condoleanțe sincere, exprimându-și regretul profund pentru pierderea unui pilot pasionat și dedicat.

„Din păcate, viaţa lui Dan Bodea nu a mai putut fi salvată. Cea de-a doua persoană accidentată se află în afara oricărui pericol, având nevoie de îngrijiri medicale.

Transmiterea acestei veşti ne umple de tristeţe. Organizatorii îşi exprimă întreaga compasiune şi tot sprijinul faţă de familia, colegii şi prietenii lui Dan. Siguranţa sportivilor, echipelor şi spectatorilor rămâne prioritatea noastră, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a stabili circumstanţele exacte ale producerii acestui eveniment.

Rămas bun, Dan! Amintirea ta va rămâne mereu vie pe circuitele de Autocross”, se arată în mesajul transmis de FRAS.

Prietenii, colegii și fanii au reacționat imediat pe rețelele de socializare, exprimându-și tristețea și admirația pentru întreaga carieră a pilotului, mulți subliniind că pierderea sa reprezintă un moment dureros pentru întreaga comunitate.

Tragedia a scos în prim-plan importanța siguranței în competițiile auto. Organizatorii Rally Cross colaborează cu autoritățile pentru a investiga circumstanțele exacte ale accidentului și pentru a preveni evenimente similare pe viitor. De asemenea, se examinează modul în care s-au amplasat barierele de protecție și zonele dedicate spectatorilor, pentru a asigura protecția tuturor participanților la competiție.

Dan Bodea rămâne un model de pasiune și profesionalism pentru piloții din generațiile următoare. Cariera sa și implicarea în motorsport au demonstrat că devotamentul și respectul pentru acest sport pot influența pozitiv întreaga comunitate. Chiar dacă a pierdut viața într-un mod tragic, amintirea lui va continua să inspire viitorii campioni ai motorsportului românesc.