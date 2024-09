Kosovo-România 0-3. Mircea Lucescu le mulţumeşte antrenorilor de dinaintea sa, care au format acest grup solid de jucători

Kosovo-România 0-3. Toată România a aplaudat vineri seară, după ce tricolorii s-au impus fără drept de apel în Kosovo, scor 0-3, la primul meci al lui Mircea Lucescu pe banca Naţionalei după 38 de ani.

„Trebuia să obţinem această victorie! Meritul acestei victorii este şi al celor care au fost înaintea mea: Contra, Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, toţi cei care au contribuit la formarea acestui grup de jucători importanţi. Este o victorie importantă, care ne dă speranţă. În următorul meci trebuie să confirmăm evoluţia din această seară. Am controlat jocul, am ştiut să construim, am avut posesia mingii. Măcar să-mi fie mie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace. Acum a fost doar un meci, ne trebuie în continuare o bună pregătire, pentru că surprizele pot veni de la fiecare echipă”, a afirmat selecţionerul după partida de vineri seară.

Dennis Man: Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi

Kosovo-România 0-3. Dennis Man a deschis scorul la Pristina şi a impresionat din nou cu un joc foarte bun. El a declarat că echipa sa a câștigat ușor și că aveau nevoie de cele trei puncte. Man a menționat că știau că vor întâlni o echipă destul de agresivă, dar și-au propus să continue ce au început la Euro 2024.

Fotbalistul a adăugat că echipa trebuie să învețe să joace și din postura de favoriți, având în vedere participarea lor la Europene. În plus, Dennis Man a afirmat că, deși nu au avut mult timp la dispoziție cu Mircea Lucescu, acesta reprezintă un mare plus pentru echipă.

„Am câştigat uşor, aveam nevoie de aceste trei puncte. Sunt fericit că am câştigat. Ştiam că vom întâlni o echipă destul de agresivă, dar în mintea noastră am zis că vrem să continuăm ce am început la Europene. La gol, îl văzusem singur pe Denis, dar am văzut apoi că mi s-a creat spaţiu şi m-am decis să trag la poartă. Era important să câştigăm acest meci, să începem cu dreptul! Trebuie să învăţăm să jucăm şi din postura de favoriţi, pentru că venim de la Europene! Chiar dacă nu am avut mult timp la dispoziţie cu dânsul, nea Mircea este un plus mare pentru noi”, a precizat Dennis Man după partida cu Kosovo.

Denis Drăguş: Vrem să trecem la următorul nivel. Mircea Lucescu are o experienţă incredibilă

Kosovo-România 0-3. Denis Drăguş se bucură şi el pentru victoria de aseară, dar mai ales pentru faptul că Mircea Lucescu a preluat cârma Naţionalei, după un parcurs foarte bun al lui Edi Iordănescu.