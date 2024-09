Mircea Lucescu a vorbit, joi seară, despre meciul de fotbal dintre România și Kosovo din cadrul UEFA Nations League. România vs Kosovo este meciul de redebut al lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale de fotbal. Meciul de fotbal va avea loc vineri, 6 septembrie, la ora 21:45. Partida de fotbal se anunță a fi una incendiară, mai ales că echipa adversară se prezintă în condiții excelente din punct de vedere ofensiv.

România le va întâlni pe Kosovo și Lituania în acțiunea de la începutul lunii septembrie în primele două etape din UEFA Nations League. Mircea Lucescu nu a avut foarte mult timp la dispoziție pentru a se cunoaște cu „tricolorii”. Totuși, este optimist. Deja l-a convocat pe Ianis Hagi, fiind jucătorul pe care îl vor „toate echipele de fotbal din România.”

Convocarea lui la echipa națională de fotbal a României a fost contestată de superterii „tricolorilor” din cauza faptului că el a fost tras pe linie moartă la Rangers. Antrenorul de fotbal le-a reamintit tuturor că l-a convocat pe Ianis Hagi pentru că el a continuat să se antreneze grupat, în comparație cu Alex Cicâldău, care nu se află în lot.

„Nu e vorba doar de continuitatea de a juca, mai este vorba și de valoare. Pe Ianis Hagi îl vor toate echipele din România, automat ar fi prezent în echipa națională. Trece printr-un moment mai dificil, ați văzut ce se întâmplă acolo, dar sunt convins că va reuși să treacă peste acest moment.

Noi suntem obligați, trebuie să-l ajutăm și să ajutăm oamenii care sunt în astfel de situații. Ianis Hagi s-a antrenat permanent, Cicâldău nu s-a antrenat ceea ce mi se pare incorect.

Se antrenează cu un preparator, Rus, la fel, într-o situație delicată. Am vorbit cu el de câteva ori, rămâne la Pisa. M-a invitat la meciul lor de cupă când vor juca. Am avut ghinionul unor accidentări, Nedelcearu, mai ales Matei Ilie. O să mă întrebați de tineret, dar tineretul are o misiune foarte importantă, de a califica echipa la turneul final”, a declarat, joi seară, Mircea Lucescu.