Euro 2024. LIVE TEXT, Slovacia – România, ora 19.00. 30 de mii de români îi vor susține pe tricolori de „Ziua Drapelului Național”

Toată România vibrează în așteptarea fluierului de start al jocului dintre naționala noastră și cea a Slovaciei, ultimul meci al tricolorilor din Grupa E de la Euro 2024. Partida este programată să înceapă de la ora 19:00, pe stadionul din Frankfurt.

Înaintea partidei, trebuie spus că din cele 47.000 de locuri în tribune, 33.000 vor fi ocupate de suporterii români. În jurul prânzului, elevii lui Edi Iordănescu au ieșit la o scurtă plimbare pe lângă hotelul unde echipa este cazată.

Slovacia: Dubravka – Pekarik, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozeník, Haraslin

Selecționer: Francesco Calzona

România: Niță – Rațiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, Mihăilă – Drăguş

Selecționer: Edi Iordănescu

Tehnicianul Edi Iordănescu a prefațat întâlnirea spunând că elevii săi nu iau în seamă speculațiile că cele două echipe se gândesc la un egal de salon care le-ar asigura calificarea braț la braț.

„Am văzut jucători curajoși la cele două meciuri ale noastre, jucători mândri de ceea ce au făcut și de ceea ce își propun să facă în continuare. Suntem cu toții mândri să purtăm culorile României și să ne cântăm imnul. Este dreptul nostru să fim aici, un drept pe care l-am câștigat. Trebuie să jucăm pentru a câștiga. Nu ne vom gândi că un egal ne-ar putea ajuta. Nu vreau să fac alte previziuni. Trebuie să jucăm și să mergem la victorie”, a spus Edi Iordănescu, pentru UEFA.

Atacantul Denis Drăguş, a declarat și el că tricolorii îşi propun să câştige partida cu Slovacia, ultima din Grupa E şi să se revanşeze faţă de suporteri după eşecul cu Belgia.

„Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români”, a spus Drăguş.

„Fiecare dintre noi este pregătit să dea peste 100% pentru echipa naţională. Suntem o familie, fiecare se bucură pentru celălalt, deci e mai puţin important cine joacă, cine nu joacă sau cine marchează, suntem toţi acolo”, a adăugat el.