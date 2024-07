În maximum o săptămână se va afla dacă selecționerul Edi Iordănescu va continua la Națională. Acest anunț a fost făcut de președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu. El a dat detalii, în acest sens, miercuri noaptea, la întoarcerea echipei naționale a României de la EURO 2024.

Burleanu a spus că va anunța în maximum o săptămână dacă Edward Iordănescu, al cărui contract s-a încheiat, va continua.

Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat că a fost un susținător al lui Edi Iordănescu, chiar și atunci când mulți suporteri sau formatori de opinie ar fi preferat ca acesta să plece.

El a subliniat că Edi Iordănescu a fost un element esențial în calificarea echipei. În opinia sa, în ciuda contextului sportiv nefavorabil de la sfârșitul anului 2022, se vedeau deja semne că naționala va arăta mult mai bine.

„Am fost primul susţinător al lui Edi Iordănescu atunci când poate foarte mulţi suporteri sau formatori de opinie şi-ar fi dorit ca el să plece. Dar am spus-o atunci, o spun şi acum: Edi a fost unul dintre elementele esenţiale în această calificare.

Burleanu a menționat că, deși nu știau atunci că se vor califica, aveau speranțe în acest sens. Federația împărtășește dorința suporterilor de a continua colaborarea cu Edi Iordănescu.

În concluzie, estimează că în aproximativ o săptămână va putea comunica decizia privind viitorul lui Iordănescu la echipa națională.

Acesta a arătat că, pe durata turneului final, nu a discutat cu Iordănescu despre prelungirea contractului. Burleanu a subliniat că planul B al FRF pentru postul de selecționer este tot Edward Iordănescu.

„Selecţionerul şi-a dorit foarte mult ca pe durata EURO 2024 să nu mai discutăm despre acest subiect (n.r. – prelungirea contractului). Iar noi am respectat acest lucru pentru că ajunşi în Germania obiectivul selecţionerului, al nostru, al tuturor, era cu totul altul.

Contractul selecționerului echipei naționale a României, Edward Iordănescu, cu Federația Română de Fotbal expiră la finalul Campionatului European din Germania.

Președintele FRF a subliniat că jucătorii echipei naționale s-au autodepășit la EURO 2024, devenind o sursă de inspirație pentru noile generații.

Burleanu a exprimat că echipa este obosită, dar și foarte bucuroasă pentru îndeplinirea obiectivului de a construi cea mai bună generație din ultimii 20 de ani prin acest EURO. El a subliniat că acest lucru nu a fost ușor, dar s-a reușit. Pe lângă performanța sportivă, acesta a evidențiat importanța de a face românii mândri de țara lor și de echipa națională.

În opinia sa, acest aspect este cea mai importantă moștenire a turneului final. Burleanu a menționat că „Generația de suflet” are misiunea de a inspira generațiile viitoare. Conform șefului FRF, jucătorii au depășit așteptările, devenind o sursă de inspirație pentru noile generații.

„Cu siguranţă suntem obosiţi, dar în acelaşi timp suntem foarte bucuroşi pentru că ne-am îndeplinit obiectivul, şi anume ca prin acest EURO să putem să construim cea mai bună generaţie din ultimii 20 de ani. Şi am reuşit. Nu a fost deloc uşor, dar am reuşit să o facem. Dincolo de performanţa sportivă, un alt aspect important este faptul că am reuşit să îi facem mândri pe români de ţara lor şi de echipa naţională.

Iar acest lucru rămâne drept cea mai importantă moştenire a acestui turneu final. ‘Generaţia de suflet’ are misiunea de a însufleţi toate generaţiile următoare, care la rândul lor au acest obiectiv de a depăşi ‘Generaţia de suflet’. Şi cred că având această misiune în minte jucătorii noştri s-au autodepăşit, devenind o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii”, a spus preşedintele.