România rămâne fără selecționer după Euro 2024. Unde va pleca Edi Iordănescu

Edi Iordănescu nu şi-a reînnoit contractul cu FRF şi sunt şanse aproape zero să o facă. Antrenorul a dezvăluit ce planuri are după campionatul european din Germania din acest an. Vrea să rămână tot în Europa.