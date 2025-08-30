„Trump a murit.”, acesta este zvonul care circulă pe rețelele sociale, astăzi, 30 august. Până acum, Administrația Trump nu a încercat să oprească acest zvon. Ba mai mult, liderul american are agenda goală în acest weekend. De fapt, Donald Trump nu a mai avut vreo apariție publică de marți, 26 august. Ultima dată, acesta a fost surprins cu o echimoză pe mâna, ceea ce i-a determinat pe americani să creadă că are probleme de sănătate.

Zvonurile potrivit cărora ar avea probleme de sănătate s-au agravat, după cele declarate de vicepreşedintele SUA, J. D. Vance, miercuri, 27 august, la USA Today.

„Este ultimul care telefonează seara, primul care se trezeşte şi primul care dă telefoane dimineaţa. Cu siguranţă, se întâmplă tragedii teribile, dar sunt convins că preşedintele Statelor Unite este în plină formă, că-şi va termina mandatul şi realiza lucruri mari pentru poporul american. Iar, dacă, să ne ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie, nu-mi pot imagina o formare practică mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a zis J.D. Vance când a fost întrebat despre sănătatea liderului american.

Totuși, luna trecută, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunea că președintele SUA suferă de insuficienţă venoasă cronică.

Pe X (Twitter) și Reddit, s-au strâns 87.000 de postări despre moartea preşedintelui SUA. În timp ce unii americani cred că Donald Trump a decedat, alții bănuiesc că acesta își petrece sfârșitul verii la un turneu e golf.

Pe contul său de X, de exemplu, acesta nu a mai postat nimic din data de 30 iulie, dar pe platforma sa „Truth Social” a făcut mai mult postări sâmbătă, 30 august. A distribuit un articol despre el publicat de cei de la „Washington Examiner”, a distribuit informații de pe site-ul oficial al Casei Albe, și a vorbit despre secretarul pentru Afacerile Veteranilor, Doug Collins.

Redăm mai jos postările sale (făcute la ora 20:00, ora României).