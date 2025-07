Criza politică izbucnită după primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 continuă să provoace reacții diplomatice la cel mai înalt nivel. Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a transmis un mesaj tranșant autorităților române, acuzându-le de „fabricarea unor pretexte” pentru expulzarea diplomaților ruși. Într-un interviu acordat agenției RIA Novosti, Lipaev susține că motivele invocate de partea română nu ar avea fundament real, ci ar fi „parte dintr-un scenariu artificial menit să deturneze atenția de la problemele interne ale României”.

Potrivit lui Lipaev, decizia de expulzare a diplomaților ruși a fost luată la scurt timp după ce partidele principale de pe scena politică românească au fost învinse la urne. Diplomatul afirmă că „anularea alegerilor prezidențiale” nu ar fi avut loc în absența acestei „crize fără precedent”, susținând că liderii politici români ar fi încercat astfel să se mențină la putere. „Pentru a-și justifica acțiunile și a-și păstra imaginea, au inventat legenda unei ingerințe externe, făcând referire la Rusia”, spune Lipaev, care respinge orice amestec al Moscovei în procesul electoral românesc.

El atrage atenția că „nu au existat și nu puteau exista dovezi” privind implicarea diplomaților ruși în alegerile din România, sugerând că întreaga construcție a autorităților de la București ar fi fost „o diversiune menită să mascheze eșecul politic al partidelor de guvernământ”.

În interviul citat, ambasadorul rus detaliază acuzațiile aduse de autoritățile române la adresa a doi diplomați militari ruși, declarați personae non gratae în primăvara acestui an. Acuzațiile, considerate de Lipaev ca fiind „absurde”, se referă la presupusa implicare a diplomaților în organizarea și sprijinirea unei grupări radicale, „Vlad Țepeș”, care, potrivit investigațiilor autorităților române, ar fi vizat „răsturnarea ordinii constituționale, preluarea guvernării și chiar redenumirea țării în Geția”.

Diplomatul rus respinge vehement aceste acuzații, considerându-le „fără nicio bază reală”, și adaugă că „astfel de scenarii nu pot fi luate în serios nici măcar la nivel teoretic”.

Lipaev nu a ezitat să ironizeze și unele elemente din dosarul prezentat de partea română. Unul dintre cele mai controversate aspecte îl reprezintă implicarea generalului-maior aviator în retragere Radu Theodoru, desemnat, potrivit anchetatorilor, drept „viitor dictator militar” al noii formațiuni. „Ridicol”, spune ambasadorul, subliniind vârsta înaintată a veteranului: „Generalul Theodoru are 101 ani. Asemenea speculații nu pot fi tratate decât cu umor, dacă nu ar fi vorba de un subiect atât de grav”.

Oficialul rus menționează că reacția Moscovei nu a întârziat să apară. „Răspunsul Federației Ruse la aceste acuzații și măsuri abuzive ale României a fost unul adecvat”, a declarat Lipaev. Astfel, Rusia a decis expulzarea mai multor angajați ai Ambasadei României la Moscova, invocând principiul reciprocității diplomatice. Măsura a tensionat suplimentar relațiile deja fragile dintre cele două țări, în contextul războiului din Ucraina și al sancțiunilor impuse Moscovei de Uniunea Europeană.

„Din interviul Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, acordat agenției de presă RIA Novosti (20 iulie 2025)

Reporter: În primăvara anului acesta, Bucureștiul a expulzat diplomați ruși din România, iar puțin mai târziu сâțiva angajați ai Ambasadei României au fost expulzați din Rusia. Care este esența acuzațiilor aduse de București cetățenilor ruși?

Vladimir Lipaev: În noiembrie 2024, așa-numitele partide sistemice, înfrânte în primul tur al alegerilor prezidențiale și conștientizând pericolul pierderii puterii, au recurs la o măsură fără precedent pentru orice sistem democratic — au anulat pur și simplu alegerile. În același timp, au deschis un dosar penal împotriva câștigătorului primului tur, Călin Georgescu, pentru a-i împiedica participarea la alegerile următoare. Aceste acțiuni trebuiau justificate cumva, iar pentru a-și păstra imaginea, au inventat legenda unei ingerințe externe (cu referire la Rusia) în procesul electoral. Bineînțeles, nu au existat și nu puteau exista dovezi. Cu toate acestea, în primăvara acestui an, Partea Română, sub pretextul „amestecului în alegerile din România”, a declarat personae non gratae doi diplomați militari ai noștri . Acuzația de ingerință nu a fost considerată suficientă, așa că li s-a atribuit, pentru un plus de credibilitate, sprijinul acordat unei anumite grupări „Vlad Țepeș”, care ar fi plănuit, nici mai mult, nici mai puțin, schimbarea ordinii constituționale, preluarea guvernului și redenumirea țării în „Geția”. Cei care au „demascat complotul” i-au rezervat rolul de viitor dictator militar general-maiorului aviator în retragere Radu Theodor, expunându-se astfel ridicolului — acest veteran al celui de-al Doilea Război Mondial are „doar” 101 de ani. Desigur, Partea Rusă a reacționat în mod adecvat la aceste acuzații absolut absurde, inexplicabile din punctul de vedere al logicii și bunului simț”, a spus Vladimir Lipaev, în intervalul acordat agenției de presă RIA Novosti.