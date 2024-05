Uneori, amețelile inexplicabile pot fi provocate de o afecțiune cardiovasculară. În această situație s-a aflat Rodica, în vârstă de 62 de ani, care s-a prezentat la un consult ORL, pentru că suferea de vertij persistent.

După investigații, medicul i-a spus că nu are probleme cu urechea internă, astfel încât pacienta s-a programat pentru consultație și la un medic neurolog și la un cardiolog. La Spitalul Clinic SANADOR, unde a venit pentru consult la dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiologie, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională, a primit în cele din urmă diagnosticul corect: boală ischemică.

„Nu mi-a zis nimeni să merg să fac investigații la inimă. Am mai avut colesterolul mărit, am mai luat tratament, am mai întrerupt. Am mai avut tensiune mare, dar numai când mă enervam. Am venit la coronarografie convinsă că nu o să iasă nimic și că sunt sănătoasă tun”, povestește Rodica.