Potrivit presei internaţionale, negocierile aflate în desfăşurare vizează posibilitatea reluării unui armistiţiu şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esenţial pentru transportul global de petrol.

Reprezentanţii iranieni susţin însă că diferenţele dintre cele două părţi rămân profunde şi dificil de conciliat, avertizând că un eventual nou conflict ar putea atrage un răspuns mult mai ferm şi mai dur decât până acum.

În acelaşi timp, administraţia de la Casa Albă analizează mai multe scenarii de intervenţie, inclusiv opţiunea unor noi lovituri militare, în eventualitatea în care discuţiile diplomatice nu vor conduce la un acord.

Donald Trump, președintele SUA: Va trebui să mergem în Orientul Mijlociu. M-au întrebat: „De ce?”. Le-am răspuns: „Pentru că Iranul va avea o armă nucleară dacă nu-i oprim”. Și am spus: „Va trebui să o facem”, iar noi i-am oprit. Nu vor avea niciodată o armă nucleară. Și vom termina cu asta în curând. Se va termina în curând. Și veți vedea cifre cum n-ați mai văzut niciodată, atât în sens pozitiv, cât și, desigur, veți vedea cum costurile vor scădea. Hassan Hassanzadeh, comandant, Garda Revoluționară Islamică, Teheran: Toate forțele armate sunt mai bine pregătite ca niciodată. Sunt pe deplin și ferm pregătite, astfel încât, dacă inamicul ar comite o greșeală și ar face din nou o estimare greșită, ar primi un răspuns mai dur decât înainte, mai dureros decât înainte, mai zdrobitor decât înainte. Un răspuns dur, decisiv, care va da naștere la regrete și care va fi definitiv.

Guvernul SUA ia în calcul noi lovituri împotriva Iranului, potrivit Axios şi CBS, în timp ce Donald Trump şi-a modificat agenda pentru a rămâne la Washington, alimentând speculaţii privind o posibilă escaladare a conflictului.

CBS susţine că armata americană se pregăteşte pentru eventuale operaţiuni în weekend, însă oficialii americani nu au confirmat că a fost luată o decizie finală.

În acelaşi timp, Trump a convocat o reuniune cu principalii săi consilieri pentru a discuta situaţia din Iran, în timp ce eforturile diplomatice continuă, inclusiv prin implicarea unor mediatori internaţionali.

Acestea continuă să fie principalele puncte de blocaj în eforturile de mediere ale Pakistan pentru un posibil acord de pace între Statele Unite ale Americii şi Iran. Vineri, la Teheran a ajuns şi o echipă de negociere din Qatar, în încercarea de a facilita dialogul dintre părţi.

Deşi tonul rămâne rezervat, secretarul de stat Marco Rubio afirmă că discuţiile au înregistrat „unele progrese”, chiar dacă diferenţele de fond persistă. Acesta a subliniat că obiectivul principal al SUA rămâne împiedicarea Iranului de a obţine arme nucleare, inclusiv prin abordarea problemei uraniului puternic îmbogăţit.

Principala divergenţă dintre părţi vizează durata suspendării programului nuclear: Washingtonul solicită o pauză de aproximativ 20 de ani, în timp ce Teheranul propune un interval de doar 3–4 ani şi refuză să renunţe la stocurile existente de uraniu îmbogăţit.