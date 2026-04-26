În contextul în care managerii din zona financiară sunt tot mai concentrați pe maximizarea procesului de formare și coordonare a echipelor, printr-un leadership puternic și autentic, este evidențiată și mai clar necesitatea unei selecții riguroase și eficiente a juniorilor, arată ediția anterioară a studiului.

„Din practică şi lucrul cu directorii financiari din companii, observăm cât este de greu să gestionăm absolventii din domeniul financiar în relația cu nevoile companiilor și competențele rolurilor, dar și cu valorile și standardele de viață ale acestora. Recomand de fiecare dată să se acorde atenție sporită individualității – cine vreau sa fiu – și ulterior proceselor și obiectivelor operaționale proprii jobului. – spune Ioana Arsenie, strateg financiar & CEO Trusted Advisor și fondatoarea Programului « De la Contabil la CFO ». Spun acest lucru din două perspective :

Vedem des candidați pregătiți sau promițători dar care nu au o viziune și întelegere a etapelor de carieră și iau decizii de a schimba jobul, fără o analiză sau chiar fără o cunoaștere atentă a priorităților.

Decalaje care apar din lipsa unui ghidaj corespunzator între perspectiva angajatului și cea a managerului/a companiei referitoare la maturitatea pentru a evolua într-o poziție superioară.

Cred că cea mai mare provocare a tinerilor este testul de maturitate în meserie – iar aici educația și inteligența de viață își spun cuvantul, adaugă Ioana.

Cum ne alegem profesia în domeniul financiar-contabil

55.6% au avut un model, o persoană care i-a inspirat din familie sau cercul de cunoscuți

32.2% consideră că este o meserie necesară și sigură pentru viitor

12.2% aleg să urmeze studii de profil fără o intenție serioasă de a rămâne în domeniu.

Cum percepem studiile realizate în raport cu practica și nevoile angajatorilor în viața reală ?

89% evaluează că au o bază teoretică bună, însă va fi nevoie de o perioadă de tranziție către un job concret

11% din respondenți declară că nu cunosc ce așteptări și nevoi reale au angajatorii

Atât tinerii intervievați, cât și managerii cu care lucrăm în Programul De la Contabil la CFO care coordonează echipe și lucrează cu absolvenți proaspeți cred că acestora le lipsește abilitatea de a adapta informațiile și a evalua situațiile practice, pentru a putea oferi soluții.

Aș merge mai departe cu această concluzie, ca fiind o reiterare a substanței Programului De la Contabil la CFO, respectiv obiectivul strategic de a forma profesioniști adaptabili la schimbare, agili și cu abilități puternice de evaluare a contextului, de a oferi soluții și structura în cadrul organizațiilor, spune Ioana Arsenie.

Ce parcurs ți se potrivește din perspectiva de absolvent de studii în domeniul financiar ?

44.4% – angajat într-un departament-financiar-contabil

22.2% – antreprenor în consultanță, dupa ce voi acumula o experiență solidă

22.2% – angajat într-o instituție publică

11.2% – o carieră în care voi folosi aceste studii, fără să fie axată pe un rol în domeniu.

Cum percepi rolul de Director Financiar ?

Studiul nostru arată că este în continuare un rol atractiv, întrucat 44.4% îl consideră un rol cu vizibilitate și impact și acesta este un motiv de interes pentru ei. Totuși, 33.3% sunt conștienți că acest rol este foarte complex și vine cu responsabilități și riscuri mari. Networkul și confortul financiar, peste medie, sunt atribute vizate de restul respondenților, însă acestea sunt elemente minoritare sau mai degrabă implicite.

Ce caută un absolvent în domeniul financiar la primul loc de muncă ?

Primul loc de muncă în domeniu este o provocare pentru un absolvent care vizează să găsească înțelegerea și îndrumarea necesară pentru a se dezvolta. Lipsa experienței poate fi o dificultate și pentru un absolvent performant, care e nevoit să aștepte câteva luni bune până este selectat.

Ce pachet salarial vizează un absolvent în domeniul financiar-contabil ?

Răspunsurile sunt în plaja 3000-4500 ron.

Ioana Arsenie : Analizând Studiul în integralitatea lui aș concluziona că tinerii finanțiști care au o determinare și un plan de carieră sunt foarte atenți la alegerile pe care le fac și criteriile financiare nu sunt o prioritate în această etapă. Din experiența mea și a colegilor din Programul CFO, putem spune că transparența și mentoratul sunt ingrediente forte pentru a asigura loializarea și dezvoltarea juniorilor către roluri superioare în profesie.

Studiul De la Contabil la CFO, dezvoltat și implementat 360° de grade de Ioana Arsenie, profesionist în finanţe cu o experiență de peste 20 de ani în roluri strategice, board advisor și fondatoarea Trusted Advisor & Trusted App a fost conceput în perioada ianuarie – martie 2026, pe un palier de 40 de absolvenți în domeniul financiar-contabil (licență sau masterat).