Evoluția OLX Locuri de Muncă în primele trei luni ale anului
În T1 2026, pe OLX România s-au înregistrat peste 2,6 milioane de aplicări (+10%), în timp ce numărul locurilor de muncă a scăzut cu 43%, semn al unei competiții tot mai intense.
Analiza comparativă Q1 2026 față de Q1 2025 evidențiază următoarele tendințe:
- Aplicările au crescut cu 10%, ajungând la 2.625.662
- Anunțurile active au scăzut cu 43%, de la 72.386 la 41.221 – o contracție care reflectă prudența angajatorilor în contextul economic actual
- Media de aplicări per anunț s-a dublat: de la aproximativ 32,8 în Q1 2025 la 63,7 în Q1 2026, semnalând o competiție semnificativ mai ridicată pentru fiecare poziție disponibilă
Cele mai căutate domenii în Q1 2026
Primele cinci categorii concentrează peste 1,7 milioane de aplicări, reprezentând 65% din total:
- Șoferi – Servicii auto – Curierat: 475.941 aplicări (-1,2% față de Q1 2025)
- Producție – Depozite – Logistică: 376.076 aplicări (+11,9% față de Q1 2025)
- Personal Hotelier – Restaurant: 327.822 aplicări (+10,5%)
- Casieri – Lucrători comerciali: 312.327 aplicări (+29,9%)
- Agenți – Consultanți vânzări: 215.929 aplicări (+37,1%)
Transportul și logistica rămân dominante, însă creșterile cele mai accelerate apar în sectoarele de retail, vânzări și administrație. Categoriile Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) înregistrează salturi atipice față de tendința generală.
Salarii: ce oferă angajatorii în Q1 2026
Analiza salariilor medii afișate în anunțuri indică o polarizare crescută între domenii:
- Arhitectură și construcții: 6.521 RON
- Șoferi – Servicii auto – Curierat: 5.850 RON (+6,1% față de Q1 2025)
- Muncă în străinătate: 5.829 RON (+17,6%)
- Ingineri – Meseriași – Constructori: 5.717 RON (+4%)
- Educație și formare: 4.691 RON (+25,8% – cea mai mare creștere relativă din top salarii)
Sectoarele tradiționale cu volum mare de angajări (producție, horeca, casieri) afișează salarii între 3.680 RON și 4.091 RON, sub media platformei. IT și Telecom înregistrează o scădere de 10,6%, la 5.005 RON, corelată cu reducerea semnificativă a numărului de anunțuri din domeniu (-43,3%).
Ce arată cifrele primului trimestru din 2026
- Aplicările în creștere, oferta în scădere: Decalajul dintre cererea candidaților și oferta angajatorilor s-a accentuat față de 2025, generând o concurență mai mare per post disponibil
- Vânzările și administrația câștigă teren: Categoriile Agenți-Vânzări (+37,1%), Casieri (+29,9%), Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) indică o restructurare a cererii spre funcții comerciale și operaționale
- Categorii noi: Arhitectură & Planificare Construcții și Drept apar pentru prima dată cu volume relevante pe platformă
- Transport rămâne ancora: deși aplicările în categoria Șoferi – Curierat au scăzut ușor (-1,2%), categoria menține primul loc cu aproape 476.000 aplicări
„Cifrele din primul trimestru 2026 arată o piață a muncii în care candidații sunt mai activi ca oricând, dar oferta nu ține pasul cu cererea. În spatele celor 2,6 milioane de aplicări vedem oameni care își doresc o schimbare profesională și care folosesc OLX Locuri de Muncă ca punct de plecare în această căutare. Faptul că media de aplicări per anunț s-a dublat față de anul trecut spune ceva important: candidații nu se opresc la primul anunț potrivit, ci explorează activ mai multe opțiuni. Pentru angajatori, asta înseamnă că vizibilitatea și calitatea anunțului contează mai mult ca niciodată„, declară Andreea Oancea, Senior Brand Manager OLX România.
