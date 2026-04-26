Din cuprinsul articolului Evoluția OLX Locuri de Muncă în primele trei luni ale anului

În T1 2026, pe OLX România s-au înregistrat peste 2,6 milioane de aplicări (+10%), în timp ce numărul locurilor de muncă a scăzut cu 43%, semn al unei competiții tot mai intense.

Analiza comparativă Q1 2026 față de Q1 2025 evidențiază următoarele tendințe:

Aplicările au crescut cu 10%, ajungând la 2.625.662

Anunțurile active au scăzut cu 43%, de la 72.386 la 41.221 – o contracție care reflectă prudența angajatorilor în contextul economic actual

Media de aplicări per anunț s-a dublat: de la aproximativ 32,8 în Q1 2025 la 63,7 în Q1 2026, semnalând o competiție semnificativ mai ridicată pentru fiecare poziție disponibilă

Cele mai căutate domenii în Q1 2026

Primele cinci categorii concentrează peste 1,7 milioane de aplicări, reprezentând 65% din total:

Șoferi – Servicii auto – Curierat: 475.941 aplicări (-1,2% față de Q1 2025)

Producție – Depozite – Logistică: 376.076 aplicări (+11,9% față de Q1 2025)

Personal Hotelier – Restaurant: 327.822 aplicări (+10,5%)

Casieri – Lucrători comerciali: 312.327 aplicări (+29,9%)

Agenți – Consultanți vânzări: 215.929 aplicări (+37,1%)

Transportul și logistica rămân dominante, însă creșterile cele mai accelerate apar în sectoarele de retail, vânzări și administrație. Categoriile Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) înregistrează salturi atipice față de tendința generală.

Salarii: ce oferă angajatorii în Q1 2026

Analiza salariilor medii afișate în anunțuri indică o polarizare crescută între domenii:

Arhitectură și construcții: 6.521 RON

Șoferi – Servicii auto – Curierat: 5.850 RON (+6,1% față de Q1 2025)

Muncă în străinătate: 5.829 RON (+17,6%)

Ingineri – Meseriași – Constructori: 5.717 RON (+4%)

Educație și formare: 4.691 RON (+25,8% – cea mai mare creștere relativă din top salarii)

Sectoarele tradiționale cu volum mare de angajări (producție, horeca, casieri) afișează salarii între 3.680 RON și 4.091 RON, sub media platformei. IT și Telecom înregistrează o scădere de 10,6%, la 5.005 RON, corelată cu reducerea semnificativă a numărului de anunțuri din domeniu (-43,3%).

Ce arată cifrele primului trimestru din 2026

Aplicările în creștere, oferta în scădere: Decalajul dintre cererea candidaților și oferta angajatorilor s-a accentuat față de 2025, generând o concurență mai mare per post disponibil

Vânzările și administrația câștigă teren: Categoriile Agenți-Vânzări (+37,1%), Casieri (+29,9%), Administrație de afaceri (+139%) și HR (+52,7%) indică o restructurare a cererii spre funcții comerciale și operaționale

Categorii noi: Arhitectură & Planificare Construcții și Drept apar pentru prima dată cu volume relevante pe platformă

Transport rămâne ancora: deși aplicările în categoria Șoferi – Curierat au scăzut ușor (-1,2%), categoria menține primul loc cu aproape 476.000 aplicări