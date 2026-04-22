Problemele financiare majore ale companiei RAAL, care operează fabrici la Bistrița și Prundu Bârgăului, duc la una dintre cele mai mari restructurări din județ.

Potrivit șefei AJOFM Bistrița-Năsăud, Angela Koos, procedura este deja în desfășurare, iar concedierile vor deveni efective începând cu luna iunie, după expirarea perioadei de preaviz.

„Ei sunt la faza de preaviz, ne-au notificat săptămâna trecută – notificarea finală. Începem serviciile de preconcediere şi, cu luna iunie, deci după ce expiră cele 30 de zile de preaviz, probabil că o să îi preluăm pe cei mai mulţi în şomaj. Este vorba despre 500 de persoane. Cu 250, care au fost anterior, deja sunt 750. Ei au acum pe organigramă 1.285 de angajaţi, din care pleacă 500 acum”, a declarat aceasta pentru Agerpres.

Criza de pe piața muncii din județ nu se oprește aici. O altă companie, din domeniul jocurilor de noroc, a anunțat că intenționează să concedieze 40 dintre cei 165 de angajați, însă procedura este încă în faza de notificare.

Șomajul crește din iunie: datele actuale nu reflectă realitatea

Deși statisticile oficiale arată o ușoară scădere a șomajului în martie, specialiștii avertizează că situația este înșelătoare, deoarece mulți dintre angajați sunt încă în perioada de preaviz.

„Rata şomajului a scăzut (în martie – n.r.) cu 0,05 puncte procentuale faţă de luna trecută. Acum este 3,53%, era 3,58% în februarie. Dar asta nu ne spune nimic, este exact partea intermediară între ce există pe piaţa muncii şi ce se va întâmpla de acum, deci clar o să crească, începând cu luna iunie se va simţi, pentru că oamenii încă sunt în preaviz, mai au timp să vină să se înregistreze la şomaj în termenul legal. Deci nu reflectă neapărat şomajul care există la ora actuală, nu reflectă neapărat persoanele inactive care sunt la ora actuală”, a explicat Angela Koos.

Perspectivele pentru persoanele disponibilizate sunt limitate, în condițiile în care angajatorii reduc activitatea, iar ofertele de muncă sunt tot mai rare.

„La ora actuală, piaţa muncii nu este pregătită să îi integreze, ca număr de locuri vacante sunt tot mai puţine. Semnalele, în general, sunt de închidere a mai multor societăţi, mai mici, mai puţin mici, mai mari, dar în general observăm că deja vin câte doi, trei viitori şomeri, care se interesează ce acte o să le trebuiască, deci aşteptăm să fie în continuare, să se închidă activităţi. Marii contribuabili de la noi din judeţ deocamdată îşi conservă personalul, nu fac angajări”, a detaliat șefa AJOFM.

Pentru a atenua impactul concedierilor, AJOFM va organiza în luna mai o bursă a locurilor de muncă, destinată sectoarelor cu cerere sezonieră, precum HoReCa, construcții și agricultură.

Datele Institutul Național de Statistică confirmă tendința negativă din piața muncii.

”În anul 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,8 puncte procentuale. În anul 2025, rata de ocupare1 a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale. În anul 2025 populaţia activă a României era de 8194,6 mii persoane, din care 7694,3 mii erau persoane ocupate şi 500,3 mii erau şomeri”, transmite INS.

În același timp, șomajul în rândul tinerilor rămâne la un nivel alarmant, de 26,1%, iar rata șomajului de lungă durată pentru această categorie ajunge la 12,8%, semnalând dificultăți structurale majore în integrarea pe piața muncii.