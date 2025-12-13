Ani la rând, parola Wi-Fi a fost considerată suficientă. Realitatea este că multe routere sunt atacate nu pentru parola de rețea, ci pentru setările greșite, firmware neactualizat sau servicii lăsate deschise din fabrică. O parolă bună te protejează doar parțial, dacă restul rețelei rămâne vulnerabil.

Routerul este practic poarta de intrare în rețeaua ta. Dacă el este compromis, toate dispozitivele conectate devin expuse. De aceea, primul lucru important este să schimbi parola de administrare a routerului, nu doar parola Wi-Fi. Mulți utilizatori schimbă parola rețelei, dar lasă parola de admin „admin” sau una foarte simplă.

Este extrem de important și să actualizezi firmware-ul routerului. Producătorii publică actualizări tocmai pentru a corecta vulnerabilități descoperite în timp. Un router neactualizat este una dintre cele mai comune ținte pentru atacuri automate.

Pentru protecția externă, tipul de criptare folosit contează enorm. WPA2-AES este minimul acceptabil în prezent, iar WPA3 este ideal, dacă routerul îl suportă. Evită complet WEP sau WPA simplu, care sunt depășite și ușor de spart. Dacă nu știi ce să alegi, WPA2-PSK este varianta sigură pentru majoritatea routerelor.

În plus, dezactivarea funcției WPS este o altă măsură importantă. WPS poate părea comod, dar este una dintre cele mai exploatate vulnerabilități, deoarece permite atacuri prin forță brută asupra PIN-ului.

Ascunderea numelui rețelei nu este o soluție reală de securitate, dar poate reduce tentativele banale de conectare. Nu te baza însă doar pe asta.

Mulți cred că pericolul vine doar din afară. În realitate, un telefon infectat, un laptop vechi sau un dispozitiv smart ieftin pot compromite întreaga rețea.

De aceea este recomandat să creezi o rețea separată pentru dispozitivele smart. Televizoare, becuri inteligente, prize Wi-Fi sau aspiratoare robot nu au nevoie de acces la laptopul tău sau la telefon. O rețea separată limitează drastic riscurile.

În plus, dacă routerul permite, activează o rețea separată pentru musafiri. Astfel, telefonul unui prieten nu va avea acces la calculatoarele tale. Această rețea poate avea o parolă diferită și, ideal, acces limitat doar la internet.

De asemenea, este important să verifici periodic ce dispozitive sunt conectate. Dacă vezi un dispozitiv necunoscut, poate fi un semn de problemă sau pur și simplu un device uitat, dar trebuie verificat. Multe routere au și aplicație pe telefon care transmite o notificare de fiecare dată când un dispozitiv nou s-a conectat la rețea.

Un antivirus te poate ajuta, pentru că nu se ocupă doar pentru virușii clasici. El poate detecta aplicații care încearcă să intercepteze traficul, să creeze conexiuni suspecte sau să transforme dispozitivul într-un punct de atac intern.

Pe telefon, aplicațiile spyware sau cele care colectează excesiv date pot deveni o poartă de acces în rețea. Un antivirus bun poate semnala astfel de comportamente și poate bloca tentativele de comunicare suspectă.

Din păcate, semnele nu sunt întotdeauna evidente. Internetul poate deveni mai lent fără motiv, routerul se poate restarta singur sau pot apărea conectate dispozitive necunoscute. Uneori primești notificări de autentificare suspectă pe conturi, fără legătură aparentă cu Wi-Fi-ul, dar cauza poate fi chiar rețeaua.

În astfel de cazuri, schimbarea tuturor parolelor și resetarea routerului cu configurare de la zero este adesea cea mai sigură soluție.

E bine să ne însușim câteva obiceiuri simple, care pot face diferența pe termen lung. În primul rând, nu conecta orice dispozitiv la rețeaua principală, nu oferi parola Wi-Fi oricui și evită să o salvezi pe dispozitive străine.

Reține și că parola Wi-Fi trebuie să fie diferită de parola routerului și să nu conțină date evidente. Evită nume, ani de naștere sau combinații simple. O parolă bună are minimum 12 caractere și include litere și cifre.

Actualizează regulat routerul și dispozitivele conectate și verifică din când în când lista de device-uri conectate și dezactivează serviciile pe care nu le folosești.