Mulți încă sunt convinși că parola lor este sigură doar pentru că nu e ușor de ghicit. În realitate, cele mai multe parole nu sunt „ghicite”, ci ajung la atacatori prin alte metode. Uneori sunt furate din breșe de securitate ale unor site-uri, alteori prin emailuri false care imită mesaje oficiale sau prin aplicații aparent inofensive instalate pe telefon sau computer.

Odată ce o parolă este compromisă, ea ajunge de multe ori să fie testată automat și pe alte servicii, pentru că foarte mulți utilizatori refolosesc aceeași parolă peste tot.

O parolă sigură nu este neapărat una imposibil de memorat, ci una unică și suficient de lungă. Combinațiile de cuvinte aparent banale, dar legate într-un mod personal, sunt mult mai greu de spart decât parolele scurte pline de simboluri.

Important este să nu folosești aceeași parolă la email, Google, Facebook și alte servicii critice. Emailul și contul Google ar trebui să aibă parole diferite de restul conturilor, pentru că ele sunt, practic, cheia de recuperare pentru toate celelalte.

Un password manager este una dintre cele mai eficiente soluții moderne. El nu doar că generează parole unice și lungi pentru fiecare site, dar le și salvează criptat, astfel încât să nu mai fie nevoie să le memorezi. Practic, ajungi să reții o singură parolă principală, iar restul sunt gestionate automat.

În plus, multe astfel de aplicații te avertizează dacă o parolă a fost compromisă într-o breșă de date sau dacă o refolosești pe mai multe site-uri. În timp, acest obicei reduce drastic riscul de a pierde mai multe conturi dintr-o singură lovitură.

Autentificarea în doi pași, cunoscută și ca 2FA, adaugă un strat suplimentar de protecție peste parolă. Chiar dacă cineva îți află parola, nu se poate conecta fără codul temporar primit pe telefon sau generat de o aplicație dedicată.

Pentru conturi precum Google, Apple, Facebook sau cele bancare, activarea 2FA ar trebui să fie un pas obligatoriu. Ideal este să folosești o aplicație de autentificare, nu SMS-ul, pentru că acesta poate fi interceptat în anumite situații.

Una dintre cele mai întâlnite metode prin care ți se fură parola este phishingul, adică emailuri sau mesaje care par venite de la Google, bancă sau o platformă cunoscută și te îndeamnă să îți „verifici contul”. În realitate, linkul te duce pe un site fals unde introduci singur parola.

O altă metodă este instalarea de aplicații sau extensii malițioase, care pot citi ce tastezi sau ce date introduci. Mai există și situațiile în care parola este furată dintr-o bază de date compromisă, fără ca tu să fi făcut ceva greșit.

Google oferă un panou clar de securitate unde poți vedea dispozitivele conectate, locațiile recente și activitățile suspecte. Dacă observi autentificări din orașe sau țări în care nu ai fost, este un semnal clar de alarmă.

Tot acolo poți vedea aplicațiile și site-urile care au acces la contul tău și poți revoca imediat accesul celor necunoscute. Este recomandat să verifici această secțiune periodic, nu doar când ai suspiciuni.

Primul pas, în cazul în care încă mai poți să te loghezi pe cont, este schimbarea parolei, nu doar la contul afectat, ci și la orice alt serviciu unde ai folosit aceeași parolă. Apoi este important să deloghezi toate sesiunile active, astfel încât eventualul intrus să fie scos automat din cont.

După aceea, activează sau verifică autentificarea în doi pași și schimbă adresa de email sau numărul de telefon de recuperare, dacă este necesar.

Dacă parola a fost schimbată de altcineva și nu te mai poți conecta, Google are un proces de recuperare care te întreabă detalii precum parole folosite anterior, dispozitive cunoscute sau locații frecvente.

Cu cât ai avut contul mai bine configurat, cu metode de recuperare actualizate, cu atât șansele de recuperare sunt mai mari. De aceea, setarea din timp a acestor opțiuni este esențială, nu ceva de amânat.

Verificarea periodică a setărilor de securitate, actualizarea sistemului de operare și evitarea linkurilor suspecte fac o diferență enormă pe termen lung. La fel de important este să nu instalezi aplicații din surse necunoscute și să fii atent la ce permisiuni acorzi.

Securitatea online trebuie să fie o rutină, la fel ca închiderea ușii când pleci de acasă.