Astfel, fără doar și poate, Google este o prezență importantă în România, din mai multe puncte de vedere. Fie că este vorba de infrastructura Google Cloud pe care multe entități se bazează, de la un cazino online cu bonus la prima depunere până la servere și altele, fie că este vorba despre noi funcții pentru dispozitivele Pixel, Google România este în mijlocul acțiunii!

Primul birou Google a fost deschis în România în anul 2010, având pe atunci o mână de angajați. Acum, 15 ani mai târziu, peste 400 de persoane pot spune că lucrează în birourile Google România.

Acestea, aflate în București, se ocupă în mod exclusiv de Wearables Health Experiences, Fitbit Consumer Services, Google Research și soluții de infrastructură Google Cloud, având deja produse integrate în dispozitivele Pixel și diverse smartwatch-uri.

Hub-ul din Victoriei lucrează direct la programul de wearables, în timp ce celălalt birou se ocupă de aspecte diverse, dar la fel de importante.

După cum a fost menționat, hub-ul din București este cel mai mare centru de dezvoltare aferent dispozitivelor purtabile din zona EMEA. Acesta dezvoltă experiențe utile care ajung direct în dispozitive de tip Pixel Watch și Fitbit.

Aceste soluții și servicii, dezvoltate la nivel complet local, sunt incorporate în mai toată gama de dispozitive Pixel și în ecosistemul Fitbit. Este important de menționat faptul că ecosistemul Fitbit este utilizat la nivel global.

Digital Workshop al Google a fost prezent în România pentru mai multe categorii de oameni – de la tineri la persoane interesate de antreprenoriat și start-up-uri.

Cifrele nu mint – din 2012, România a primit susținerea a aproape 6 milioane de dolari în granturi semnate de Google.org, fiind vorba de organizații nonguvernamentale concentrate pe programe sociale și nu numai.

În parteneriat cu Institutul Național de Administrație, aproximativ 8500 de angajați ai sectorului public, atât din România, cât și din Republica Moldova, au fost antrenați pe subiecte precum AI, siguranța online și securitate cibernetică (încă din 2013).

S-a pus accentul pe accelerarea ratei de adopție a instrumentelor și uneltelor AI pentru a oferi companiilor și start-up-urilor locale un avantaj din punct de vedere inovativ.

Desigur, Google este unul dintre cei mai doriți angajatori din România! Brand-ul se comportă excelent când vine vorba de a atrage și reține talent în domeniul tech local.

Totodată, liderii de la nivel local ai Google promit inovație constantă în nișa dispozitivelor purtabile, cu accent pe transformarea pe baza AI, în principal prin parteneriate și produse localizate.

Influența birourilor Google România este una evidentă – și pozitivă, desigur. Țara are de beneficiat în urma unui angajator atât de puternic și renumit la nivel global. Sunt create locuri de muncă și, după cum poate fi observat, este vorba despre dezvoltare reală, despre birouri care cresc în numărul de angajați și care susțin totodată dezvoltarea țării în sine.

Nu multe sunt corporațiile care realizează activități de upskilling, mai ales ațintite către sectorul public. Posibilitățile și oportunitățile de training și învățare prin intermediul Google sunt practic nelimitate, atât offline, cât și online – dar mai ales când cei doritori au două birouri marca Google prezente chiar în țara lor!

În acest ritm, România va asista în curând la deschiderea unui al treilea birou, poate chiar într-un alt oraș al țării!