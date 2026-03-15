În România, sistemul de pensii arată diferențe semnificative între regiuni și categorii de pensionari. La sfârșitul lunii februarie 2026, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) raporta 4.688.092 de pensionari, cu o pensie medie de 2.780 lei. Totuși, distribuția veniturilor arată un decalaj major între cei cu pensii mici și cei cu venituri ridicate.

Potrivit statisticilor recente:

Aproximativ 900.000 de pensionari primesc pensii sub 1.300 lei, dintre care 850.000 beneficiază de pensia minimă.

Circa 500.000 de pensionari au pensii peste 5.000 lei, reprezentând aproximativ 11% din totalul beneficiarilor.

Pensionarii cu venituri între 1.301 și 2.000 lei sunt peste 830.000, iar cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei ating 1 milion de persoane.

Pensie mediană: 2.450–2.500 lei, ceea ce înseamnă că jumătate dintre pensionari trăiesc cu pensii sub acest prag.

Această structură arată că aproape 4 din 10 pensionari primesc mai puțin de 2.000 lei pe lună, ceea ce evidențiază vulnerabilitatea unui segment important al populației.

Există variații mari între județe:

Cele mai mari pensii medii: Brașov – peste 3.300 lei, Constanța – 3.021 lei, Argeș – 3.009 lei.

Cele mai mici pensii medii: Botoșani – 2.232 lei, Bistrița – 2.380 lei, Buzău – 2.448 lei.

Clujul se situează la 2.881 lei.

Diferențele reflectă atât nivelul contribuțiilor, cât și numărul de ani munciți, conform noii legi a pensiilor, care oferă beneficii suplimentare celor care au muncit peste 25 de ani.

Statisticile CNPP indică următoarele categorii:

Pensie la limită de vârstă : 3.783.636 persoane, pensie medie 3.111 lei.

Pensie anticipată : 64.429 persoane, pensie medie 2.530 lei.

Pensie de invaliditate : 393.857 persoane, pensie medie 1.089 lei (grad I – 952 lei).

Pensie de urmaș : 446.078 persoane, pensie medie 1.506 lei.

Ajutor social: 92 pensionari, pensie medie 540 lei.

Pensionarii din agricultură – 526.868 persoane – au o pensie medie de doar 718 lei, evidențiind un sector cu venituri extrem de reduse.

În contextul acestor inegalități, PSD propune acordarea de ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici, de două ori pe an, la Paște și Crăciun. Măsura vizează pensionarii cu pensii între 1.300 și 3.000 lei și ar urma să fie diferențiată în funcție de venit, similar modelului aplicat anul trecut.