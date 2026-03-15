Românii care pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare. Chiar dacă sistemul de clasificare a locurilor de muncă pe grupe a fost eliminat oficial în 2001, Grupa I de muncă continuă să influențeze calculul pensiei pentru mulți români. Aceasta se aplică celor care au lucrat în condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, iar perioadele lucrate în aceste condiții sunt luate în considerare la stabilirea dreptului la pensie.

Grupa I de muncă se referă la locurile de muncă cu riscuri majore pentru sănătate, cum ar fi expunerea la substanțe toxice, radiații, temperaturi extreme, zgomot puternic sau vibrații. Aceasta include activități din industrii grele, lucrări subterane, manipularea explozivilor sau a substanțelor chimice periculoase, precum și munca scafandrilor sau a controlorilor de trafic aerian.

Exemple de locuri de muncă în Grupa I:

Mine și galerii subterane

Centrale nucleare și instalații tehnologice critice

Fabrici de materiale de construcții, inclusiv prelucrarea cărămizilor și rocilor

Manipularea substanțelor toxice, explozibile sau a munițiilor

Scafandri care lucrează sub apă în condiții de suprapresiune

Dirijarea traficului aerian civil

Persoanele care au lucrat în Grupa I beneficiază de sporuri de vechime suplimentare. Pentru fiecare an lucrat în această categorie se adaugă șase luni de vechime, iar pentru activitatea desfășurată în Grupa II se acordă trei luni suplimentare pentru fiecare an. Aceste sporuri sunt considerate stagiu de cotizare și contribuie semnificativ la reducerea vârstei de pensionare.

În cazul în care activitatea în Grupa I nu a acoperit întreaga durată a programului de lucru, perioada recunoscută se calculează proporțional cu timpul efectiv petrecut în condiții speciale. De exemplu, dacă o persoană a lucrat 15 ani într-un loc de muncă încadrat în Grupa I, dar doar 80% din timp a fost expusă efectiv condițiilor grele, aceasta va avea recunoscuți 12 ani echivalenți în Grupa I, iar restul perioadei va fi considerat stagiu de cotizare în condiții normale.

Ani lucrători în Grupa I Reducere a vârstei de pensionare 2 ani 1 an 5 ani 2 ani și 6 luni 10 ani 5 ani 15 ani 7 ani și 6 luni 20 ani 10 ani

Persoanele care au lucrat în Grupa I primesc câte 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună lucrată, iar cei din Grupa II câte 0,25 puncte pe lună. Aceste puncte se adaugă la totalul punctajului acumulat de-a lungul întregii cariere și contribuie direct la calculul pensiei finale, sporind astfel valoarea acesteia în funcție de condițiile de muncă în care a fost desfășurată activitatea.

Pensia se stabilește prin formula:

Pensia = punctajul mediu anual × valoarea punctului de pensie

Punctajul anual reprezintă raportarea veniturilor brute realizate la salariul mediu brut pe economie, iar punctajul mediu anual reprezintă totatul punctelor împărțit la stagiul complet de cotizare.