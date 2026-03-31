Programul de tratament balnear derulat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va continua în 2026, cu aproximativ 114.000 de bilete, potrivit proiectului de act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ministrul Florin Manole a transmis că procedurile pentru asigurarea continuității programului au fost inițiate imediat după aprobarea bugetului de stat și că aceste bilete reprezintă un sprijin pentru sănătatea beneficiarilor, oferind posibilitatea de recuperare medicală și refacere.

Programul rămâne unul dintre principalele instrumente sociale dedicate pensionarilor și persoanelor asigurate.

„Imediat după aprobarea bugetului de stat, am iniţiat procedurile necesare pentru asigurarea continuităţii programului de tratament balnear. Pentru mulţi pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate şi ocazia de a-şi recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul şi starea de bine. În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, în cadrul unui program care, de la an la an, rămâne o formă importantă de sprijin. Este important ca acest program să fie din nou accesibil şi să funcţioneze constant, pentru cei care au nevoie de el”, a declarat ministrul Muncii într-un comunicat de presă.

Biletele de tratament balnear sunt finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și sunt distribuite în funcție de un punctaj individual și de numărul de locuri disponibile.

Durata unei serii de tratament este de 16 zile, dintre care 12 zile sunt dedicate procedurilor terapeutice efective.

CNPP contractează anual locuri în stațiuni balneare, în limita fondurilor aprobate, și le repartizează către casele județene de pensii în funcție de numărul de beneficiari și de valorificările din anii anteriori.

Pentru anul 2026, suma totală prevăzută în buget pentru acest program este de aproximativ 410 milioane de lei.

Pot beneficia de bilete de tratament balnear pensionarii și asigurații sistemului public de pensii, dar și alte categorii prevăzute de legi speciale.

De asemenea, pot primi bilete și persoanele asigurate pentru accidente de muncă și boli profesionale, dacă dovedesc existența unei afecțiuni care necesită tratament balnear.

Copiii minori care beneficiază de pensie de urmaș pot accesa programul doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore și dacă au sub 18 ani la momentul începerii sejurului.

Acordarea biletelor se face pe baza unei cereri și în limita locurilor disponibile, dar și a fondurilor alocate prin legea bugetului asigurărilor sociale.

Programul prevede că unele categorii de persoane pot beneficia de tratament balnear gratuit, în special pensionarii de invaliditate care urmează programe de recuperare stabilite de medicii specialiști.

În același timp, asigurații și ceilalți pensionari pot primi bilete cu plata unei contribuții individuale.

Un procent de până la 15% din totalul biletelor va fi acordat gratuit unor categorii prevăzute de legi speciale, inclusiv persoane persecutate politic, veterani de război, persoane cu handicap sau beneficiari ai sistemului de asigurare pentru accidente de muncă.

Restul biletelor vor fi acordate pe baza unor criterii precum categoria de pensie, nivelul veniturilor și dacă beneficiarul a mai primit un astfel de bilet în ultimii doi ani.

Peste 50.000 de bilete vor fi asigurate în unitățile de tratament aflate în proprietatea CNPP, iar restul vor fi contractate cu alte unități de profil, potrivit prevederilor legale.