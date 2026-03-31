Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Banca de Investiții și Dezvoltare au semnat, pe 30 martie 2026, acordul de finanțare pentru implementarea Fondului de Participare Tranziție Justă.

Acest instrument financiar este destinat sprijinirii dezvoltării sau producției de tehnologii considerate critice la nivel european, în trei domenii principale: tehnologii digitale, tehnologii curate și biotehnologii.

Fondul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021–2027 și are o alocare totală de 188,73 milioane de euro.

Investițiile vizează județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Prahova, Galați și Mureș.

Instrumentul financiar este construit pe un model care combină finanțarea rambursabilă cu granturi de tip capital rebate, ceea ce înseamnă că o parte din finanțare poate fi redusă dacă proiectele sunt finalizate în condițiile stabilite.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că acest mecanism poate contribui la accelerarea tranziției economice, prin investiții în industrii care vor defini economia viitorului și prin crearea unor alternative economice în regiunile afectate de restructurări industriale.

Acesta a arătat că instrumentul combină granturile cu finanțarea rambursabilă pentru a facilita accesul la capital pentru proiecte strategice.

„România poate accelera tranziția justă prin investiții în industrii care vor defini economia viitorului – de la tehnologii digitale la energie curată. Pentru regiunile vizate, acest nou instrument financiar poate contribui nu doar la reducerea dependenței de sectoarele poluante, ci și la crearea unor alternative economice reale: proiecte sustenabile, locuri de muncă mai bine plătite și dezvoltare locală. În același timp, prin combinarea granturilor cu finanțarea rambursabilă, creăm un mecanism eficient care facilitează accesul la capital pentru proiecte strategice”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Structura financiară prevede că 70% din fonduri provin din surse publice fără costuri pentru beneficiari, iar 30% reprezintă contribuții în condiții de piață din partea intermediarilor financiari selectați.

Finanțarea este destinată exclusiv investițiilor noi, fiind excluse refinanțările.

Beneficiarii finali sunt IMM-uri și întreprinderi mari, care vor putea accesa finanțare pentru dezvoltarea de proiecte în domeniile eligibile.

Valoarea maximă a investițiilor este de 10 milioane de euro pentru IMM-uri și 50 de milioane de euro pentru întreprinderile mari.

Împrumuturile vor avea maturități de până la 144 de luni și perioade de grație de până la 36 de luni, adaptate ciclului investițional.

De asemenea, beneficiarii vor putea finanța puncte de lucru din județele eligibile, indiferent de locația sediului social.

Teodora Preoteasa, director în cadrul Banca de Investiții și Dezvoltare, a arătat că implicarea instituției în acest mecanism permite direcționarea investițiilor către tehnologii considerate esențiale pentru viitorul economiei.

Aceasta a explicat că parteneriatul contribuie la consolidarea rolului băncii în implementarea instrumentelor financiare europene și în sprijinirea investițiilor cu impact economic.

„Implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare în finanțarea proiectelor din domeniile STEP transformă prioritățile europene în investiții concrete în economia românească. Prin acest parteneriat, direcționăm investiții esențiale către tehnologii considerate «critice» pentru viitorul economiei României și al UE. Totodată, ne consolidăm rolul de partener strategic în implementarea instrumentelor financiare europene și în sprijinirea investițiilor cu impact real în economie”, a declarat Teodora Preoteasa.

În perioada următoare, autoritățile vor organiza consultări de piață pentru a prezenta mecanismul de finanțare și pentru a informa potențialii beneficiari, urmând ca detaliile să fie publicate pe site-urile oficiale ale instituțiilor implicate.