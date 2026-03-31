În luna aprilie, salariile profesorilor și angajații din Învățământ vor intra pe data de 8 aprilie, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării către inspectorii școlari, citați de Edupedu.ro.

De obicei, personalul din Educație își primește drepturile salariale în data de 14 a fiecărei luni. Regulile sunt stabilite de Ordinul nr. 86/2005 emis de Ministerul Finanțelor.

În acest an, însă, având în vedere că Paștele este pe data de 12 aprilie, salariile cadrelor didactice vor fi achitate mai devreme, respectiv în data de 8 aprilie.

Programul de livrare a pensiilor pentru aprilie 2026 se schimbă pentru ca pensionarii să primească banii înainte de Paște. Atât CNPP, cât și Ministerul Muncii au luat măsuri în acest sens. Pensiile aduse prin poștă vor ajunge mai devreme decât de obicei, adică între 1 și 9 aprilie, nu până pe 15 cum se întâmplă în mod normal.

Aproximativ 2 milioane de pensionari primesc pensia pe card. În cazul lor, banii vor intra în cont până pe 8 aprilie, mai devreme decât de obicei (când intră până pe 12).

Ministerul Muncii a informat că, având în vedere Sărbătorile Pascale, CNPP a luat toate măsurile necesare pentru ca pensiile și indemnizațiile să fie plătite mai devreme. Ministerul Muncii a asigurat tipărirea și trimiterea taloanelor către poștă, pentru a putea fi distribuite la timp.

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Muncii.

CNPP a anunțat că a trimis notificări către Poșta Română și bănci ca să se asigure că pensiile sunt plătite la timp, fără întârzieri. Reprezentanții CNPP au precizat că toate pensiile livrate prin poștă vor ajunge până pe 9 aprilie, iar pentru cei care primesc banii pe card, sumele vor fi virate pe 8 aprilie.

CNPP a transmis că ajutoarele financiare unice nu vor fi plătite în luna aprilie, ci sunt estimate să fie acordate în luna mai.