„Așteptăm să fim invitați la Palatul Cotroceni. Așteptăm să se respecte Constituția. Înțeleg că nici celelalte partide nu au fost invitate. Vom vedea dacă Nicușor Dan alege să fie în continuare de partea călcării în picioare a Constituției sau să o respecte”, a declarat George Simion.

George Simion a declarat că Alianța pentru Unirea Românilor a propus un guvern de „reconciliere națională”, susținând că formațiunea este dispusă să contribuie la depășirea crizei politice. În același timp, el a precizat că AUR nu ia în calcul o alianță de guvernare cu așa-numitele „partide vechi”, pe care le acuză că au afectat evoluția României.

În ceea ce privește conceptul de „reconciliere națională”, Simion a explicat că acesta ar trebui să pornească de la formațiunea sa și să vizeze întreaga societate românească, pe care o consideră divizată. El a subliniat necesitatea încetării atacurilor reciproce, argumentând că acestea nu fac decât să avantajeze adversarii României.

„Noi am venit cu o propunere de guvern de reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul pentru a scoate țara din criză. Nu suntem dispuși să ne aliem cu partidele vechi care au distrus România, în sensul unei coaliții de guvernare”, a afirmat liderul AUR. „Reconcilierea începe cu noi. Reconcilierea privește societatea românească în ansamblu. Societatea este divizată. Este timpul să încetăm să ne atacăm între noi, că nu facem decât să dăm satisfacția adversarilor României”, a răspuns George Simion, întrebat despre ce înseamnă mai exact „reconcilierea națională”.

Soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost decisă marți, după ce o majoritate de peste 280 de parlamentari a votat în favoarea moțiunii de cenzură inițiate de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor.

Acest rezultat reprezintă cel mai mare număr de voturi „pentru” înregistrat vreodată la adoptarea unei moțiuni de cenzură în Parlamentul României.

Totodată, reprezentanții conducerii AUR au reiterat că formațiunea nu va susține un guvern din care nu face parte, exprimând îndoieli cu privire la posibilitatea formării unei majorități parlamentare capabile să învestească un nou Executiv, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„Eu v-am spus și ieri. Dacă toți liderii politici își păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum se poate face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă. Chiar dacă până la urmă se va răzgândi un lider politic, doi lideri politici se pot răzgândi, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân nu dispar”, a spus Peiu, miercuri, în Parlament.

Acesta a respins posibilitatea ca formațiunea condusă de George Simion să sprijine din Parlament un eventual guvern minoritar.

„În primul rând, noi, ca partid AUR nu vom susține niciodată un guvern din care nu facem parte. E logic. Eu cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Deci nu cred că există noțiunea de guvern minoritar, adică un guvern pentru a fi învestit trebuie să aibă votul tot a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri la moțiune, deci are o majoritate”, a explicat Peiu.

Petrișor Peiu a declarat că, din informațiile pe care le deține, liderii Alianței pentru Unirea Românilor nu au primit nicio invitație la consultările de la Palatul Cotroceni anunțate de președintele Nicuşor Dan, precizând că o astfel de situație era, în opinia sa, de așteptat în raport cu modul în care a fost comunicată agenda consultărilor.