După ce a făcut o mamografie, medicii i-au comunicat că are cancer la sân. Cu toate acestea, adevărul s-a dovedit a fi altul.

Femeia de afaceri a povestit că mamografia ei a fost confundată cu cea a unei alte femei bolnave. Deși nu s-a panicat prea tare, recunoaște că în alte circumstanțe, un astfel de diagnostic ar fi fost extrem de înfricoșător. Atunci când a primit telefonul cu vestea, preocuparea principală a fost gândul la cealaltă femeie.

Trecând prin această experiență, ea înțelege cât de important este fiecare zi în astfel de situații. Cu toate acestea, a fost nevoie de ceva timp pentru ca femeia să primească diagnosticul corect. Monica Tatoiu a spus că mai are de efectuat alte analize, dar se teme de ce ar putea descoperi.

„Trebuie să merg să-mi fac toate analizele, dar mi-e groază. La vârsta asta îți mai găsește câte ceva și nu vreau să mai știu. Acum ceva timp am făcut o mamografie și au încurcat-o cu a altei femei bolnave. Am fost anunțată că am cancer la sân.

Dar eu nu am probleme, nu mi-e frică de moarte. Am mai făcut una, nu aveam nimic. Apoi m-au sunat de la spital că le-au încurcat. Problema a fost cu acea femeie care avea cancer și i-a ieșit că e sănătoasă. Fiecare zi e importantă în astfel de cazuri”, a declarat ea pentru cancan.ro.