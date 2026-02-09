Ilie Bolojan a declarat că protestele recente din județele Covasna și Harghita, declanșate de creșterea impozitelor locale, ar putea avea la bază nu doar deciziile administrative ale autorităților locale, ci și o serie de factori sociali sau influențe externe.

Șeful Guvernului a explicat că situația nu poate fi evaluată într-o manieră simplistă și că este nevoie de o analiză mai amplă a contextului local și regional.

Întrebat, luni seară, la Digi 24, dacă ceea ce s-a întâmplat în cele două județe reprezintă o excepție, Ilie Bolojan a arătat că nu poate face aprecieri precise.

Premierul a subliniat însă că a înțeles că majorarea impozitelor pe autovehicule a fost semnificativ mai mare decât nivelul minim prevăzut de lege, ceea ce a generat nemulțumiri legitime în rândul populației.

În același timp, el a menționat că nu pot fi excluse alte probleme sociale specifice comunităților respective sau existența unor campanii care se desfășoară în proximitatea României.

„Nu pot să fac aprecieri cu exactitate. În mod cert, am înţeles că creşterea de impozite pe maşini a fost mult mai mare decât cea minimă stabilită prin lege şi e posibil să fie şi alte aspecte care ţin de problemele sociale din localitate sau de campanii care au loc în vecinătate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Chestionat dacă prin referirea la „vecinătate” a avut în vedere Ungaria, premierul a afirmat că este posibil ca anumite reacții să fie influențate și de mize politice sau de diferite poziționări publice și campanii.

Ilie Bolojan a explicat că, în astfel de contexte, realitatea poate fi prezentată în moduri diferite, în funcție de interesele existente.

Totodată, șeful Executivului a subliniat că, indiferent de aceste aspecte, este dreptul cetățenilor români, fie ei români sau maghiari, să își exprime opțiunile și să voteze.

El a recunoscut însă că majorarea impozitelor este un subiect sensibil și că, în mod firesc, oamenii nu salută creșterea taxelor, la fel cum nimeni nu este încântat să plătească taxe suplimentare, cum ar fi cele de parcare.

„(Vă referiți la Ungaria când spuneți vecinătate?) E posibil să existe şi datorită mizelor politice şi… ştiţi, atunci când sunt tot felul de poziţionări şi de campanii, în general, lucrurile se pot prezenta într-o formulă sau alta, dar indiferent de aceste lucruri… e dreptul acestor cetăţeni români şi maghiari să voteze, în mod cert, însă, creşterea de impozite nu este un lucru pe care îl aplaudă oamenii, aceasta este o realitate. Am spus, nici nouă ne place să plătim o taxă de parcare în plus sau ceva, dar nu mai puteam merge în această formulă”, a explicat Ilie Bolojan.

Referindu-se la orașele și comunele în care autoritățile locale au decis majorări ale taxelor peste pragul minim legal, Ilie Bolojan a apreciat că acestea ar trebui să aibă posibilitatea de a reveni la nivelul de bază stabilit de lege.

El a considerat că este o chestiune de bun-simț ca, dacă o administrație a avut libertatea de a crește taxele, să existe și cadrul legal pentru a le reduce ulterior.

Premierul a atras atenția că situația este diferită atunci când se discută despre scăderi sub nivelul minim legal, deoarece, în acel caz, este necesară identificarea unor surse clare de finanțare care să acopere diferențele.

În opinia sa, orice propunere de reducere sau acordare de facilități fiscale trebuie să fie însoțită de un răspuns clar la întrebarea de unde vor fi găsiți banii necesari pentru a susține aceste măsuri.