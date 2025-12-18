Decorarea mașinii cu lumini de Crăciun poate fi scumpă pentru șoferi. Poți fi amendat cu până la 1.300 de lei și poți rămâne fără talonul auto.

Nu este ilegal să-ți decorezi mașina, dar nu trebuie să pui în pericol siguranța în trafic. Luminițele pot deruta alți șoferi, bloca vizibilitatea sau chiar orbi, la fel ca faza lungă.

Codul Rutier interzice modificările care pot fi periculoase. Amenda poate fi între 290 și peste 1.000 de lei, în funcție de gravitate și de decizia polițistului. Pe lângă amendă, talonul poate fi reținut până scoți luminile care nu sunt permise. Dacă luminile sunt foarte periculoase (de exemplu, imită semnalele poliției sau sunt prea puternice), mașina poate fi scoasă temporar din circulație.

Luminile omologate sunt cele aprobate de autorități și trebuie să respecte reguli clare privind intensitatea, culoarea și locul unde sunt puse.

Luminile de Crăciun sau alte lumini decorative nu sunt omologate, deci nu sunt permise pe drumurile publice.

Dacă vrei să aduci spiritul Crăciunului în mașina ta, există metode sigure și legale. Poți folosi decorațiuni în interior, cum ar fi ornamente mici sau luminițe cu baterii, fără să blochezi vizibilitatea. De asemenea, poți pune autocolante temporare pe caroserie, evitând zonele care acoperă luminile sau parbrizul.

Pentru a decora mașina legal în România, trebuie să ții cont de anumite reguli. Dacă vopsești sau aplici colant pe mașină, folosește doar culorile standard și, dacă schimbi culoarea principală sau adaugi mai multe culori, trebuie să actualizezi Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV) la RAR.

Jantele și anvelopele trebuie să fie în dimensiunile omologate, iar folia pe geamuri poate fi pusă doar pe geamurile laterale spate și lunetă, respectând limitele legale.

Accesoriile externe, cum sunt barele de protecție sau proiectoarele, trebuie să aibă certificat de conformitate și montaj autorizat, iar orice modificare la evacuare sau motor trebuie să respecte normele de zgomot și emisii.

Este important să te asiguri că orice piesă sau modificare este omologată, să faci montajul la un service autorizat și să păstrezi factura și certificatul de conformitate. La final, trebuie să mergi la RAR pentru verificare și actualizarea actelor mașinii.

Modificările neomologate pot duce la pierderea garanției, probleme cu asigurarea CASCO și amenzi.