USR a anunțat că actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, este propus pentru a prelua conducerea Ministerului Apărării și va ocupa totodată poziția de vicepremier. În prezent, Miruță deține interimatul la Apărare, după demisia lui Ionuț Moșteanu.

Reprezentanții USR afirmă că nominalizarea lui Radu Miruță la Ministerul Apărării este „firească”, având în vedere experiența sa guvernamentală și rolul activ în implementarea Programului SAFE în România, un proiect strategic de înzestrare a Armatei desfășurat în parteneriat cu industria națională de apărare.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate”, a declarat Radu Miruță, precizând că, în calitate de vicepremier, va asigura continuitatea proiectelor începute la Economie.

USR îl propune pe Irineu Darău, senator de Brașov din 2020, pentru conducerea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acesta are peste 15 ani de experiență în mediul privat, în sectoarele industrial, financiar și tehnologic, fiind specializat în arhitectură software, coordonarea de proiecte și colaborări internaționale.

„Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat”, a declarat Irineu Darău.

Irineu Darău – profilul unui senator reformist

Irineu Darău, senator USR de Brașov din 2020, combină expertiza în IT cu o viziune reformistă. Născut în 1986 la Sighetu Marmației, a acumulat experiență internațională în Franța, unde a dezvoltat o afacere în domeniul tehnologiei, înainte de a se implica în politica românească.

Studii și experiență profesională

Darău a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică din București și un master în „Baze de date și Tehnologii Web”. În domeniul IT a lucrat pentru companii precum Luntech SRL, Essencys Software și ROUTE 66, iar în 2016 a fondat SAS Rethink Business Labs în Franța. Experiența sa include proiecte internaționale și formare continuă în domenii variate.

Parcurs politic

A intrat în USR în 2016, conducând filiala județeană Brașov între 2018 și 2020. A fost ales senator în 2020 și activează în Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și în Comisia pentru învățământ. A promovat reforme în educație, politici sociale progresiste și inițiative pentru digitalizarea administrației.

Candidatura la conducerea USR PLUS

În 2021, Darău a candidat la șefia partidului, motivat de nemulțumiri privind direcția USR PLUS. Deși nu a câștigat, a contestat unele nereguli în procesul electoral și a continuat să fie voce critică și reformistă în cadrul partidului.

Averea și interesele de afaceri

Darău nu deține proprietăți imobiliare semnificative; soția sa deține mai multe imobile. Veniturile sale provin în principal din firma de IT SAS ReThink Business Labs, cu un total de circa 114.000 lei în 2020. Familia are și datorii bancare, iar averea totală depășește 300.000 lei.

Poziția actuală și perspective

În prezent, Darău continuă mandatul de senator și candidează pentru președinția Consiliului Județean Brașov. Se concentrează pe proiecte legislative în domeniile digitalizare, educație și dezvoltare economică și rămâne o voce critică și reformistă în USR.